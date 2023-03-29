سقراط علماء غيروا التاريخ "سقراط" الفيلسوف اليوناني الشهير مؤسس المنهج السقراطي في الفلسفة حلقات أخرى أحمد سعيد الطيبي "أحمد سعيد الطيبي" عالم فلسطيني كندي مكتشف 35 متلازماً جينياً دقائق منذ 1 يوم ابن معاذ الجياني "ابن معاذ الجياني" عالم فلك أندلسيّ أسس علم المثلثات الكروي دقائق منذ2 يومين بولس الأجانيطي " بولس الأجانيطي " طبيب يوناني بيزنطي البارع في أمراض البصر وتقويمه دقيقتين منذ2 يومين سوفوكليس "سوفوكليس" شاعر ومسرحي يوناني .. مبدع "مأساة أوديب" دقائق منذ 5 أيام سقراط دقائق -15 +15 0:00 0:00 شارك تم نسخ الرابط