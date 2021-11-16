أصدق بيت شعري قالته العرب

إسماعيل الخشّاب، أول محرر صحفي عربي

تضاربت حوله الروايات، فكان ميسورا حيناً، ومعدماً أحياناً

تفاخر الأمراء والتجار والكتّاب بصحبته، كان يعيش مأساته بصمت وكبرياء

امتلك ناصية العربية شعراً وعيّنوه لتدوين الحوادث اليومية

دوّن كل شيء إلا آلامه، كتب أخبار الآخرين، واستثنى نفسه

شخصية غامضة، لكنه على أعلى درجات الحسّ الإنساني الفريد

إنه إسماعيل الخشّاب

أول محرر صحفي عربي منذ أكثر من مئتي سنة

وحرر أول جريدة عربية صارت جَدة الصحف والجرائد في لغة الناطقين بالضاد

