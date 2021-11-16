أصدق بيت شعري قالته العرب
أصدق بيت قالته العرب قيل إنه:
ألا كل شيء ما خلا اللهَ باطلُ
وكل نعيم لا محالة زائلُ
لكن شاعراً من الفحول ومؤلفاً من الرؤساء اجتمعا على أن أصدق بيت قالته العرب هو:
فما حَملت من ناقة فوق رَحْلها
أبرَّ وأوفى ذمةً من محمَّد
يحيى بن الحكم
دبلوماسي وشاعرٌ عربي من عصر الأمويين في الأندلس
دوَّخ بالسياسة، ملك أمهر بحاري العالم، وعاد مظفّرا بعد إنجاز عظيم
تغزّل بالملكة خدمة لمصالح بلاده فعاد بالخير والبركات
سألوه هل هي جميلة إلى هذا الحد؟
فقال إن له غاية في ما قاله عنها؟
يحيى بن الحكم سفير عجيب أرسله الأمويون إلى أرض القراصنة الأشداء
فأنجز بالحب ما تعجز عنه الأسلحة، وحقّق بالشّعر ما تفشل فيه الجيوش
إسماعيل الخشّاب، أول محرر صحفي عربي
تضاربت حوله الروايات، فكان ميسورا حيناً، ومعدماً أحياناً
تفاخر الأمراء والتجار والكتّاب بصحبته، كان يعيش مأساته بصمت وكبرياء
امتلك ناصية العربية شعراً وعيّنوه لتدوين الحوادث اليومية
دوّن كل شيء إلا آلامه، كتب أخبار الآخرين، واستثنى نفسه
شخصية غامضة، لكنه على أعلى درجات الحسّ الإنساني الفريد
إنه إسماعيل الخشّاب
أول محرر صحفي عربي منذ أكثر من مئتي سنة
وحرر أول جريدة عربية صارت جَدة الصحف والجرائد في لغة الناطقين بالضاد
ملِك يفوز وشاعر يتورّط وكاتب يفضح نفسه
الأدباء ليسوا من جِنس الملائكة
والملوك يهزمونهم أحياناً.
قصةُ فوزِ الملِكِ الأندلسيِّ على الشاعر
وانتصارِ الأميرِ بنزاهته العِلمية على الكاتب
الحَقّ ليس دائماً إلى جانب أهل القلم
والدليلُ عند أهل القَلم العربيِّ هذه المرة
لا أمام القُضاة!
وهذا ما تركوه للتاريخ
عشق الكتابة بالعربية يقود للكشف عن اختراع عالمي
للعربية فضائل لا تحصى في مختلف العلوم
الشغف بتصنيف الكتب أدى للكشف عن اختراع
لم يفعلوا ذلك للمفاخرة أو التباهي على الأمم الأخرى
عشق الكتابة بالعربية أدى للكشف عن الدليل القاطع
الآمِديُّ العابر سبق الأوربيين باختراع حروف بارزة للعميان
وهذه هي قصة اختراعه
أصدق بيت شعري قالته العرب