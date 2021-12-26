قصيدة هي الأولى من نوعها في ديوان العرب (اليوم العالمي للغة العربية الفُصحى – 2)

في الشعر العربي تطرق الشعراء إلى مضامين كثيرة

لكن قلّما نعثر على قصيدة تكون الوحيدةَ من نوعها في الباب الذي فتحته

إنها قصيدة كتبها محققٌ في التراث العربي

أودع فيها، كل ما وصل إليه من أصول تحقيق النصوص

سمّاها صاحبها أرجوزة

وتسمى في منطق الأدب، قصيدة

"موضحةُ الطريق إلى مناهج التحقيق"

تختصر وصول الثقافة العربية إلينا.. وتقلّل عناء البحث والكدِّ علينا

وهي بذلك آثارها باقية لا تُمحى.. وبخاصة في اليوم العالمي للغة العربية الفصحى



