هل هناك أكثر من فُصحى في اللغة العربية؟
أصلُها في اللبن وغَدت للعربية العالية وصفاً
لكنَّ الفصحى ليست واحدةً
مثلما اللغة أكثر من لسان
وأحصى الرؤساء أكثر من اثني عشر رُتبةً لها
ولهذا لم يكتف أهل العربية بمصطلح واحد عنها
فقالوا باللغة العالية وبالفصيح والأفصح، وقالوا بالجيد والأجود
الفصحى اسمٌ لمسميات كثيرة
ومن اللّبن الفصيح إلى اللغة الفصحى
صَنَعَ الأعرابُ حضارةً لا تُمحى من ثقافات العالم
قصيدة هي الأولى من نوعها في ديوان العرب (اليوم العالمي للغة العربية الفُصحى – 2)
في الشعر العربي تطرق الشعراء إلى مضامين كثيرة
لكن قلّما نعثر على قصيدة تكون الوحيدةَ من نوعها في الباب الذي فتحته
إنها قصيدة كتبها محققٌ في التراث العربي
أودع فيها، كل ما وصل إليه من أصول تحقيق النصوص
سمّاها صاحبها أرجوزة
وتسمى في منطق الأدب، قصيدة
"موضحةُ الطريق إلى مناهج التحقيق"
تختصر وصول الثقافة العربية إلينا.. وتقلّل عناء البحث والكدِّ علينا
وهي بذلك آثارها باقية لا تُمحى.. وبخاصة في اليوم العالمي للغة العربية الفصحى
"كيف وصلت إلينا الثقافةُ العربية؟" (اليوم العالمي للغة العربية الفُصحى – الجزء الأول)
هذا هو اليوم العالمي للغة العربية الفُصحى
احتفالٌ يقرّ بدور لغة العرب والعرب والمسلمين في حضارات العالم
لكن وفيما العالم يحتفل بدور العرب والعربية في حضارة الجنس البشري
هل تساءلنا يوماً: كيف وصلت إلينا الثقافةُ العربية؟
فما نقرؤه بثلاثة أيام، حُقِّق بسنوات، وما نفهمه بسهولة ويسر
ضُبِط وفُسِّر، بشهور طوال
رِحلة الثقافة العربية، أكثر من تأليف، أعقد من نشر، أصعب مما نتخيّل
في يوم العربية العالمي.. مجدٌ واحدٌ للمؤلِّفين وأمجادٌ لا تُحصى للمحقِّقين!
ضرب شاعر عربي وإسالة دمه في مجلس ملك.. حقيقة أم خيال؟
لغويٌّ كبير يتجرأ وتحت ناظري الملك ويضرب ضيفه
ثم تسيل الدماء فيخرج الضيف حزينا مهاناً مُذلاً
نسج خيال يسقِط ثلاثة عصافير بحجر واحد: الملك والشاعر والنحْوي!
فماذا بقي من سلطة الملك إذا كان للغوي أن يغضب أمامه على شاعر فيضربه ويسيل دمه؟
واقعة لا معقولة تفضحها آداب الملوك العرب
قصة قيام نحْوي بضرب المتنبّي في مجلس ملك
ما حدثت وإلا لكانَ هَلَك.
بَدَأَ الشِّعرُ بِمَلكٍ عربي فمن هو المَلِك الذي خَتَمَه؟
بُدِئ الشِّعرُ بمَلِكٍ وخُتِمَ بملِك
فإن كان امرؤ القيس ملكاً متوّجاً مبتدِئاً شعر العرب
فإن الملك الشَّرعي الذي خُتِم به الشعر
تعرّض لانقلاب غير مسلّح...
أسرار قصة تنصيب ملك خُتِم به الشعر
كيف دُبِّرت بليل؟
وكيف فشلت بخلع الملك الأصلي الذي استبق فقال:
وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يُرى من الشعراء!
هل هناك أكثر من فُصحى في اللغة العربية؟