قصة بائع خضار جوّال صار من كبار الشعراء العرب
بائع جوّال تنقّل في شوارع دمشق
مناديا على الخضار والفاكهة
ونادى على بضاعته في سوق وعمل في فندق
هدَّه الفقرُ وخجل من ثيابه التي عليه
أوصله الشعرُ إلى بَلاط الملوك
فوصلوهُ فصار من كبار الشعراء
قصة الوأواء الدمشقيّ
عذّبه الفقرُ وأضناهُ الدهرُ وكرَّمه الشعرُ
عامّيةٌ أقرب للفُصحى.. وأُخرى لا يَفهمها العرب!
"البلطجي" و"جرصا" و"معليش" و"كَمان" و"برضو"
عامياتٌ لم تقطع صلتها بالعربية الأُم
خَضعت لتحوير أو قلْب أو نَحت أو حذف
إنما عربيّتها متصلةٌ بالأم اتصالَ الولد بأمّه
لكنّ لهجات عربيات، الآن، أوغلت في سرعة النطق
وبالغت في إخفاء مخارج الأحرف
فصارت عاميتُها العربية تحتاج ترجمة إلى العربية!
وبهذا صارت في آخر الأزمان
لساناً عربيَّ الأصلِ يشكو غربةَ اللسان!
عامّية الأمس وعامّية اليوم.. ما صَنَع الحدَّاد!
بين عامّياتِ الأمسِ وعامّياتِ اليومِ ما صنع الحدَّاد
كلماتُ الفصحى الآن كانت عامّياتِ الأمس
ولولا رواجها وتداولها بين الناس
لما فُهِمت في القرآن الكريم وبلهجات مختلفات
ولما فهمنا امرأ القيس ولا عَبيد بن الأبرص ولا قُسّ بنَ ساعدة
إنّما في عامّيات الماضي، أُسستِ الفصحى
ومن بعض عامّيات اليوم، تُنتَهَكُ وتُمحى!
هل هناك أكثر من فُصحى في اللغة العربية؟
أصلُها في اللبن وغَدت للعربية العالية وصفاً
لكنَّ الفصحى ليست واحدةً
مثلما اللغة أكثر من لسان
وأحصى الرؤساء أكثر من اثني عشر رُتبةً لها
ولهذا لم يكتف أهل العربية بمصطلح واحد عنها
فقالوا باللغة العالية وبالفصيح والأفصح، وقالوا بالجيد والأجود
الفصحى اسمٌ لمسميات كثيرة
ومن اللّبن الفصيح إلى اللغة الفصحى
صَنَعَ الأعرابُ حضارةً لا تُمحى من ثقافات العالم
قصيدة هي الأولى من نوعها في ديوان العرب (اليوم العالمي للغة العربية الفُصحى – 2)
في الشعر العربي تطرق الشعراء إلى مضامين كثيرة
لكن قلّما نعثر على قصيدة تكون الوحيدةَ من نوعها في الباب الذي فتحته
إنها قصيدة كتبها محققٌ في التراث العربي
أودع فيها، كل ما وصل إليه من أصول تحقيق النصوص
سمّاها صاحبها أرجوزة
وتسمى في منطق الأدب، قصيدة
"موضحةُ الطريق إلى مناهج التحقيق"
تختصر وصول الثقافة العربية إلينا.. وتقلّل عناء البحث والكدِّ علينا
وهي بذلك آثارها باقية لا تُمحى.. وبخاصة في اليوم العالمي للغة العربية الفصحى
قصة بائع خضار جوّال صار من كبار الشعراء العرب