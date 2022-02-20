العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟

هو القِط الأسوأ حظاً في الأدب العربي

ربّاه ضريرٌ وعجز عن إطعامه

فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه

ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية

قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله

وفيما القط يموت ويموت نسبوا قصيدة رثائه لعاشقين قُتلا

لكنها ظلّت من مفاخر الأدب العربي وأخلاق العرب

قصيدة رثاء بقطّ رثى فيها المجتمعُ كلّ ضحاياه!!

