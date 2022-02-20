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العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟

العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟

شذرات

أهملَ الأدب العربيّ وأُعجب بنفسه
ظاهرة فريدة في تاريخ النثر الفنّي
يستشهد بما يقول ويعجب بما يكتب
حطّم الآخرين من حوله ليفوز بقلب السلطان
فجاءه من يحطّم إعجابه بنفسه ويقصيه من البَلاط
ابن الأثير الجَزَري
مَثلٌ سائر لغرور الكاتب والشاعر!

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فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه
ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية
قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله
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العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟

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