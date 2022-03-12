بَطَلُها أول ملوك الأمويين في أوروبا.. قِصةُ لجوءٍ بلا آلام!
لا توجد قصةٌ للاجئين أو النازحين إلا وهي محفوفة بالآلام
إلا حكاية لاجئي الأندلس الذين سكنوا الشام ومصر
ملكٌ أمويٌّ بنى الأندلس لتشبه صورة ما بناه أجداده في الشام
ولمّا بعد قرونٍ هُجّر العرب والمسلمون من هناك
لم يكونوا لاجئين أو نازحين في ديارهم الجديدة
ذلك أن الملك الأموي كان بنى مسقط رأسهم
على صورة مسقط رأس أجداده
فصار النازحُ مسافراً واللاجئ عائداً إلى بيته
هي أندر قصص اللجوء في التاريخ
بطلها أولُ ملوكِ بني أمية في القارة الأوروبية
الشاعر من قال شعراً.. فما اسم مَن لا يقول الشعر عند العرب؟
صاحب الرواية، راوٍ، والقصةِ قاصٌ
وقائل الشعر، شاعرٌ
لكن من لا يقول الشعر له اسمٌ في العربية
فقد أطلق أجدادنا اسماً على من لا يقول الشعر
عشقوا الشعرَ وميّزوا العاجزَ عن قوله
فصار لمن لا يقول الشعر، اسمٌ مميزٌ يُعرَف به
ما هو الاسم الغريب الذي أطلقته العرب على من لا يقول الشعر؟
ولماذا ارتبط هذا الاسم بمن لا ينطِق أيضاً؟
أفغانيّ أَخَذه العربُ أسيراً فألَّف أهمّ معاجم العربية!
اسمُ كتابِهِ تهذيبُ اللغة
والأحرى أن يكون تهذيباً لبني البشر
فأن يأسرك قومٌ وتعيش بينهم بعيداً عن قومك
ثم تؤلف كتاباً تمتدح فيه آسريك
فهذه لا يفعلها إلا واحد بقامة هذا الرجل
أبو منصور الهرَوي
الأفغاني الذي أسره العربُ شاباً
وعاش بينهم أسيراً إنما كواحدٍ منهم
فترك لهم واحداً من أهم المعجمات التي تحفظ لغتهم عبر التاريخ
العربية تقبّلت غرور الشعراء.. لكن ماذا فعلت بغرور الكُتَّاب؟
أهملَ الأدب العربيّ وأُعجب بنفسه
ظاهرة فريدة في تاريخ النثر الفنّي
يستشهد بما يقول ويعجب بما يكتب
حطّم الآخرين من حوله ليفوز بقلب السلطان
فجاءه من يحطّم إعجابه بنفسه ويقصيه من البَلاط
ابن الأثير الجَزَري
مَثلٌ سائر لغرور الكاتب والشاعر!
القِط الأسوأ حظاً في تاريخ الأدب العربي
هو القِط الأسوأ حظاً في الأدب العربي
ربّاه ضريرٌ وعجز عن إطعامه
فاصطاد القطُّ حَمام الجيران فاصطادوه وقتلوه
ولمّا رثاه صاحبه بإحدى عيون القصائد العربية
قالوا إنها برثاء خليفة خذله من حوله
وفيما القط يموت ويموت نسبوا قصيدة رثائه لعاشقين قُتلا
لكنها ظلّت من مفاخر الأدب العربي وأخلاق العرب
قصيدة رثاء بقطّ رثى فيها المجتمعُ كلّ ضحاياه!!
بَطَلُها أول ملوك الأمويين في أوروبا.. قِصةُ لجوءٍ بلا آلام!