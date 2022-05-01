أهلاً وسهلاً ومرحباً.. خفايا التحية والتحيات عند العرب

ما هو التبويب الذي لجأ إليه المصنفون العرب لجمع نوادر النوادر؟

وإذا خرج شيءٌ عن القاعدة أو المقياس، فأين هو مكانُه المناسب؟

ففي القليل الغريبِ يُدرَج الأقلُّ استعمالاً ورواجاً

وفي الأقلِ النوادرِ تُصنَّف الكلماتُ والأفعال التي غاب معناها البعيد

لكن ماذا يوضَع في الكُنَّاشة؟

ماذا يوجد في الكُنّاشة فلا يُدرج في النوادر والغريب؟

فصارت ملجأ المصنِّفين للتخلّص من شروط التبويب.