تفعله أفعى كثيرة السّمّ.. من هنا جاء "التّحرُّش" في اللغة العربية

ما ترك القاضي الفاضل كتاباً لكنه ترك للأجيال أدبيات بناء الدول

مصادر الثقافة العربية أدواته مشيراً وكاتباً أوامر الملوك

خلَّد نفسه للكتابة العربية حكيما كما لو أنه من طراز العصور الحديثة

يقول للتاريخ وللقلم العربي والنثر والتأليف:

لا يكتُبُ إنسانٌ كتاباً في يومه، إلا قال في غده:

لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضلَ، ولو تُركَ هذا لكان أجملَ

