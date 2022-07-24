التشفير وفكّ الشفرة.. ولِد في ديار العرب وانتشر في العالم

كيف لكلمة مبنية من حرف واحد يتكرر ثلاث مرات

أن تكون من جُملة كلام العرب؟

فإذا كانت الفصاحة أن يكون الكلم من أحرف متباعدة المخارج

فكيف بكلمة كلّها حرف واحد يتكرر ويتكرر ويتكرر؟

سرّ من أسرار اللسان العربي

ومن هندسة الحروف في اللغة العربية

ما ظننّا أنه كلمات معدودات

كان في الحقيقة مجرّدَ أصوات

