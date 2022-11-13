سِرٌّ فلسفي قديم.. لهذا تعظِّم العربيةُ الشيءَ بتصغيره

واحدٌ من أسرار اللسان العربي

تصغِّر لتقلّل من الشيء

لكنك تصغِّر لتعظّم في الشيء أيضا

هذا انتقالٌ من النقيض إلى النقيض

وهو من بدائع لغة العرب التي اجتمعت فيها الفلسفةُ بالنحو.

التصغيرُ في اللغة العربية

أكثر من تقليل، وأبعد من تعظيم

فلسفة كاملة الأركان

انفردَ بكشف سرّها لغويّ من قديم الأزمان