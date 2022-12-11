مطرانٌ في المارونية رئيسٌ في اللغة العربية
صاحبُ أولِ كتابٍ في تطوير مناهج تدريس النحو العربي
مَطرانُ الموارنة في حلب السورية
ولغوي ونحْويٌ في ذاكرة العربية
جَرمانوس فرحات
رائد العربية في عصر النهضة
وصوت النحو الذي سمعه الجميع
لقّبوه بمخلوق لا يستريح.. أول من وضع المثلّثات في اللغة العربية
المثلثات في اللغة العربية، لا علاقة لها بعلم الهندسة
هي قراءة الكلمة الواحدة، بثلاث حركات، فتصبح ثلاث كلمات
تلميذٌ نجيب لسيبويه لم يترك بابه في أي مرة
كلما خرج إمام النحو من بيته وجده هناك ينتظره
فأطلق عليه اللقب الذي صار أشهر من اسمه
فترك للعربية كتاب المثلثات في الكلام وكان أول من أطلق هذا التأليف في اللغة العربية.
قُطربُ والمثلثات.. أول كتب العربية في تثليث الكلمات
معنى خفيّ للكلمة.. ترحُّلُ العربي تسبب بمصطلح القصيدة
قيل الكثير عن معنى القصيدة في الشعر العربي
إلا أن المعنى الخفيَّ في القصيدة كاصطلاح أدبي
مستمدٌّ من فعل الحركة عند العربي القديم المترحّل
فمنح القصيدةَ تعظيمَه للارتحال
ومنح أداة السفر شيئا من القصيدة.
مصطلح القصيدة في الثقافة العربية
من رحلة العربي وأداة سفره ووصوله إلى هدفه المنشود
وانتهاء بالقصيدة شعراً. وتعظيمُ التنقّلِ هو المقصودْ
هذا آخر من قتله العشق عند العرب.. ما مات أحدٌ بَعده من الحُب؟
آخر من مات من الحُبّ
كما لو أنه ختمَ مصارع العشاق وأقفل الباب على أي قتيل في الآفاق
أبياته أقل من عدد أصابع اليدين لكنها أمّنت ترجمتَه عند المصنفين
رأى لابسة السواد فجُن بها ومات عليها أسفاً وغما
سرّ آخرِ قتلى العشقِ عند العرب
لأنه تركَ شعراً للناس فبطُل العجَب
سِرٌّ فلسفي قديم.. لهذا تعظِّم العربيةُ الشيءَ بتصغيره
واحدٌ من أسرار اللسان العربي
تصغِّر لتقلّل من الشيء
لكنك تصغِّر لتعظّم في الشيء أيضا
هذا انتقالٌ من النقيض إلى النقيض
وهو من بدائع لغة العرب التي اجتمعت فيها الفلسفةُ بالنحو.
التصغيرُ في اللغة العربية
أكثر من تقليل، وأبعد من تعظيم
فلسفة كاملة الأركان
انفردَ بكشف سرّها لغويّ من قديم الأزمان
مطرانٌ في المارونية رئيسٌ في اللغة العربية