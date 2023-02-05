شاعر الخليج العربي الذي خلَّدهُ ملِكٌ فوق باب قصره
عادة يتباهى الشعراء بأنهم يخلّدون الملوك
وأن الملك يذهب والقصيدة تبقى
إلا أن ملكاً عربياً عكس القاعدةَ
وقام هو بتخليد شاعر هذه المرة
فأمر بكتابة بيتين شعريين له فوق بابه
قصةُ العيونيّ أشعر الشعراء في عصره
ظلموه فخلّده ملكٌ عربي فوق باب قصره
من بدائع العربية.. لهذا هي جميلة "مَرَّة" لا "جِدّا"
جميل مَرَّة قويٌّ مَرَّة يعجبني مَرَّة
وغيرها من الاستعمالات التي تعطي معنى الإعجاب والشدة والمبالغة
يكثِر من استعمالها أهل جزيرة العرب
ففيما يقال جداً أو كثيرا يقال مَرّة
جميل جداً تقابلها جميل مَرَّة
أصل استعمال "مَرَّة" في أُمهات اللغة والأدب
بفصاحة العرب التي انبثقت من جزيرة العرب
حاكم مفقود منذ قرون والتأليف لكشف مصيره حتى عصرنا الحديث
ممكن أن يختفي الجبلُ إثر زلزال
أو حتى تختفي حضارة بأكلمها بكارثة طبيعية
لكن أن يصحو الناس وإذ بحاكمهم مفقود
فتلك من أغرب مظاهر السياسة التي تتحدى المؤرخين والمؤلفين.
خرج الحاكمُ ولم يعد منذ ألف سنة
كيف تعامل المؤرخون العرب مع ظاهرة اختفاء حاكم من الوجود وإلى الأبد كما لو أنه لم يكن؟
الأوائل والأواخر.. ملامح إعلامية في التأليف العربي القديم
علم الأوائل في العربية يعني أول حدوث الأشياء من كل نوع
فيما علم الأواخر عن الخواتيم والنهايات يتحدث
هل حقا التأليف بالأوائل والأواخر من ضروب العلم؟
فإذا كان يمكن معرفة آخر من فعل كذا وكذا
فكيف يمكن معرفة أول من قام بفعل هذا الشيء أو ذاك؟
التأليف بالأوائل والأواخر في اللغة العربية
نشأة متأخرة ومضامين متضاربة ومعلومات قيّمة
فارسيٌّ أبدع بالعربية فقدَّسه قومه.. هكذا ولدت ظاهرة "تقديس" اللغويين
برع في العربية في بلاد العرب فقدّسوه في بلاد فارس
علماء العربية كبقية البشر فكيف ولدت ظاهرة تقديسهم؟
من أشهر نحوي إلى أشهر لغوي لا توجد إلا قصة إنسان عادي يشبه كل الناس
قصة تقديس لغويي العربية
ظاهرة لم تولد في ديار العرب التي تقدّس اللغة لا اللغويين
وأصل القصة في بلاد فارس
هناك بدأت الحكاية، وهناك انتهت.
شاعر الخليج العربي الذي خلَّدهُ ملِكٌ فوق باب قصره