أول كتاب عربي تسبّب زلزال بتأليفه.. مات أهله فبكاهم بديار العرب

ممكن أن يختفي الجبلُ إثر زلزال

أو حتى تختفي حضارة بأكلمها بكارثة طبيعية

لكن أن يصحو الناس وإذ بحاكمهم مفقود

فتلك من أغرب مظاهر السياسة التي تتحدى المؤرخين والمؤلفين.

خرج الحاكمُ ولم يعد منذ ألف سنة

كيف تعامل المؤرخون العرب مع ظاهرة اختفاء حاكم من الوجود وإلى الأبد كما لو أنه لم يكن؟

