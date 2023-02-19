أجنّة تلتقي بالكهول.. أقسى صور زلزال بقصيدة من الشعر العربي
قصيدة عصماء تعود إلى الواجهة مجدداً
فيها الأجنة تلتقي بالكهول
والناس غَرقى في السكون
وإذا بقلب الأرض يرجف رَجفةً فتطوى المدائن والقصور
قصيدة عربية عن زلزال وقع في تركيا منذ عقود
واكبت إسهام الأدب العربي بتصوير مآسي الملايين
كما لو أنها استبقت وصوَّرت ما حل الآن بديار التُّرْك والسوريين
أول كتاب عربي تسبّب زلزال بتأليفه.. مات أهله فبكاهم بديار العرب
يدُ الزلازل ضربت أكثر من مرة في عين المكان
وخلّفت دماراً في العمران وإبادة للأنفس
ومن هذا الدمار وتلك الكارثة
ظهر أول كتابٍ في التصنيف العربي كُتِب بسبب الزلازل
المنازلُ والديار التي بكاها العربُ في تاريخهم
أعانت شاعراً أميراً على رثاء أهله ومنازل أهله
فبكاهم بدموع الشعراء العرب
وعرَّفنا أن بكاء العربي على الديار قد كان لهذا السبب
شاعر الخليج العربي الذي خلَّدهُ ملِكٌ فوق باب قصره
عادة يتباهى الشعراء بأنهم يخلّدون الملوك
وأن الملك يذهب والقصيدة تبقى
إلا أن ملكاً عربياً عكس القاعدةَ
وقام هو بتخليد شاعر هذه المرة
فأمر بكتابة بيتين شعريين له فوق بابه
قصةُ العيونيّ أشعر الشعراء في عصره
ظلموه فخلّده ملكٌ عربي فوق باب قصره
من بدائع العربية.. لهذا هي جميلة "مَرَّة" لا "جِدّا"
جميل مَرَّة قويٌّ مَرَّة يعجبني مَرَّة
وغيرها من الاستعمالات التي تعطي معنى الإعجاب والشدة والمبالغة
يكثِر من استعمالها أهل جزيرة العرب
ففيما يقال جداً أو كثيرا يقال مَرّة
جميل جداً تقابلها جميل مَرَّة
أصل استعمال "مَرَّة" في أُمهات اللغة والأدب
بفصاحة العرب التي انبثقت من جزيرة العرب
حاكم مفقود منذ قرون والتأليف لكشف مصيره حتى عصرنا الحديث
ممكن أن يختفي الجبلُ إثر زلزال
أو حتى تختفي حضارة بأكلمها بكارثة طبيعية
لكن أن يصحو الناس وإذ بحاكمهم مفقود
فتلك من أغرب مظاهر السياسة التي تتحدى المؤرخين والمؤلفين.
خرج الحاكمُ ولم يعد منذ ألف سنة
كيف تعامل المؤرخون العرب مع ظاهرة اختفاء حاكم من الوجود وإلى الأبد كما لو أنه لم يكن؟
أجنّة تلتقي بالكهول.. أقسى صور زلزال بقصيدة من الشعر العربي