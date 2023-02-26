نقلة عبقرية للسان العرب.. لفظ الدخيل كما هو لحماية الأصيل

نُقل اللفظ الأعجمي كما لو أنه كلمةٌ عربية حروفاً وبناءً

حتى اختلط الأمر على الناس فلم يعودوا يفرقون بين أعجمية وعربية

لكن العرب قبلت ترك كلام أعجمي كما هو دون تغيير في حروفه وبنائه بل وبالتقاء الساكنين أيضا؟

فهل حافظ تعريب الأسماء على الأصيل

أم تَرْك الأعجميِّ على حاله أماطَ اللثام عن الدَّخيل؟

