هذا سرّ استعمال كلمة أجنبية مع أن بدائلها العربية كثيرة
الحاجة ليست سبباً نهائياً لاستعمال كلمة دخيلة في اللغة العربية
فالدخيل يعرَّب لحاجة إليه
إنما كيف يمكن أن نستعمل الدخيل مع أن بدائله موجودة وبكثرة؟
لماذا يمكن أن نستعمل مفردةً دون أن يكون هناك حاجةٌ إليها في الأصل؟
سرّ ألسنيّ كشفه أحد رؤساء العربية في العصر الحديث
لهذا استعملوا كلمة أعجمية بدائلها العربية بالعشرات
والسرُّ في إحساسٍ وشعور تولّده بعض الكلمات
نقلة عبقرية للسان العرب.. لفظ الدخيل كما هو لحماية الأصيل
نُقل اللفظ الأعجمي كما لو أنه كلمةٌ عربية حروفاً وبناءً
حتى اختلط الأمر على الناس فلم يعودوا يفرقون بين أعجمية وعربية
لكن العرب قبلت ترك كلام أعجمي كما هو دون تغيير في حروفه وبنائه بل وبالتقاء الساكنين أيضا؟
فهل حافظ تعريب الأسماء على الأصيل
أم تَرْك الأعجميِّ على حاله أماطَ اللثام عن الدَّخيل؟
أجنّة تلتقي بالكهول.. أقسى صور زلزال بقصيدة من الشعر العربي
قصيدة عصماء تعود إلى الواجهة مجدداً
فيها الأجنة تلتقي بالكهول
والناس غَرقى في السكون
وإذا بقلب الأرض يرجف رَجفةً فتطوى المدائن والقصور
قصيدة عربية عن زلزال وقع في تركيا منذ عقود
واكبت إسهام الأدب العربي بتصوير مآسي الملايين
كما لو أنها استبقت وصوَّرت ما حل الآن بديار التُّرْك والسوريين
أول كتاب عربي تسبّب زلزال بتأليفه.. مات أهله فبكاهم بديار العرب
يدُ الزلازل ضربت أكثر من مرة في عين المكان
وخلّفت دماراً في العمران وإبادة للأنفس
ومن هذا الدمار وتلك الكارثة
ظهر أول كتابٍ في التصنيف العربي كُتِب بسبب الزلازل
المنازلُ والديار التي بكاها العربُ في تاريخهم
أعانت شاعراً أميراً على رثاء أهله ومنازل أهله
فبكاهم بدموع الشعراء العرب
وعرَّفنا أن بكاء العربي على الديار قد كان لهذا السبب
شاعر الخليج العربي الذي خلَّدهُ ملِكٌ فوق باب قصره
عادة يتباهى الشعراء بأنهم يخلّدون الملوك
وأن الملك يذهب والقصيدة تبقى
إلا أن ملكاً عربياً عكس القاعدةَ
وقام هو بتخليد شاعر هذه المرة
فأمر بكتابة بيتين شعريين له فوق بابه
قصةُ العيونيّ أشعر الشعراء في عصره
ظلموه فخلّده ملكٌ عربي فوق باب قصره
هذا سرّ استعمال كلمة أجنبية مع أن بدائلها العربية كثيرة