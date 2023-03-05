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هذا سرّ استعمال كلمة أجنبية مع أن بدائلها العربية كثيرة

شذرات

الحاجة ليست سبباً نهائياً لاستعمال كلمة دخيلة في اللغة العربية
فالدخيل يعرَّب لحاجة إليه
إنما كيف يمكن أن نستعمل الدخيل مع أن بدائله موجودة وبكثرة؟
لماذا يمكن أن نستعمل مفردةً دون أن يكون هناك حاجةٌ إليها في الأصل؟
سرّ ألسنيّ كشفه أحد رؤساء العربية في العصر الحديث
لهذا استعملوا كلمة أعجمية بدائلها العربية بالعشرات
والسرُّ في إحساسٍ وشعور تولّده بعض الكلمات

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هذا سرّ استعمال كلمة أجنبية مع أن بدائلها العربية كثيرة

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