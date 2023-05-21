كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. (الجزء الثاني- دليل البراءة من نَجْد)

كلمات غابت عن ذاكرتنا فلم نعد نستعملها

أفعال وأسماء طواها شيء غامض في التاريخ

فلم تعد رائجةً في مفردات الكلام أو حروف الأقلام

قالوا إنها كلمات ميتةٌ وأفعال متروكة وأسماءٌ مهجورة

لماذا تموت الكلماتُ في اللغة العربية؟

وهل يعني موتُها الزوالَ التام

أم ستعودُ في كلمات الناس في قادم الأيام؟

