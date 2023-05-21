كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. (الجزء الثاني- دليل البراءة من نَجْد)
إنه قرنُ القرون في اللغة العربية
والوقت الذي عرَف فيه الناسُ الفصحى
لهجةٌ من لهجات أهل نجد
تطوّرت وانتشرت في جزيرة العرب
ومنها كتب شعراء الجاهلية أشعارهم العظيمة
وفيها تجنّبوا لهجاتهم الخاصة وعقائدَهم لزيادة مساحة انتشار قصائدهم
فوصفوا أشعارهم بالمنحولة ظلماً وجهلا
لأنهم لم يتبحَّروا بتاريخ العربية درساً ونَهلا
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. شعر الجاهليين حقيقة تاريخية (الجزء 1 – المزاعم)
لماذا طعن المشككون بحقيقة الشعر الجاهلي؟
أشهر المقدمات النظرية التي قادت إلى أخطر المزاعم
لأنه شعرٌ فصيح تفهمه العرب كافة فهو منحولٌ
ولأنه لا يتحدث عن آلهة الجاهليين فهو منحول
ولأن الشعراء كانوا يتنبأون بالغيب فهو منحول
ولأنهم لم يتطرقوا إلى البحر والمدن فهو منحول
مزاعمُ الطعن بحقيقة أشعار الجاهليين
كما رواها الاستشراق ثم تبنّاها طه حُسين
لماذا تختفي كلمات مِن لساننا كما اختفت عن لسان مَن سبقونا؟
كلمات غابت عن ذاكرتنا فلم نعد نستعملها
أفعال وأسماء طواها شيء غامض في التاريخ
فلم تعد رائجةً في مفردات الكلام أو حروف الأقلام
قالوا إنها كلمات ميتةٌ وأفعال متروكة وأسماءٌ مهجورة
لماذا تموت الكلماتُ في اللغة العربية؟
وهل يعني موتُها الزوالَ التام
أم ستعودُ في كلمات الناس في قادم الأيام؟
أخفوا أسماءهم فضاعت آثارهم.. جِناية رؤساء على بدو فصحاء
قال أعرابي من أهل البادية
جاءنا بدويٌّ من أفصح الناس
سمعنا بدوياً يقول كذا وكذا
رئيس الرؤساء أخذ علمه من بادية نجد والحجاز
قصة أخطر كذبة في تاريخ العربية
أخذوا من لسان البدو الفصاحة والإعراب
ثم اتّهموهم بأنهم لم يتركوا للعربية أيَّ كتاب
كلمة السرّ في أهم قَرن بتاريخ العرب.. (الجزء الثاني- دليل البراءة من نَجْد)