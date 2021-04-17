الرقاقتان.. والسر الأعظم

■ قال أحمد بن مسكين، وهو أحد علماء القرن الثالث الهجرى: «امتُحنت بالفقر فى أحد الأعوام، ولم يكن فى بيتى شىء، ولى امرأة وطفل، طوينا على جوع يخسف بالبطن خسفًا، فعزمت على بيع بيتى وخرجت أتسبب لبيعه، فلقينى صديقى (أبونصر)، فأخبرته بحالى ونيتى فى بيع البيت، فواسانى وأعطانى رقاقتين من الخبز والحلوى، قائلًا: أطعمها أهلك.

■ وفى الطريق لقيتنى امرأة ومعها طفل، فنظرت للرقاقتين متوسلة: سيدى هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمه شيئًا يرحمك الله، ونظر إلىَّ الطفل نظرة لا أنساها ما حييت، فأعطيت ما معى للمرأة قائلًا: خذى وأطعمى طفلك، والله لا أملك سواهما، وإن فى دارى لمَن هو أحوج إلى هذا الطعام، فدمعت عيناها وأشرق وجه الصبى.

■ ثم سِرت أجر قدمىَّ وأنا مهموم، فجلست فى الطريق وأنا أفكر فى بيع دارى، وبينما أنا كذلك، إذ مر بى (أبونصر) وكأنه يطير فرحًا، فقال: ما يُجلسك هنا وفى دارك الخير والغنى؟!، أجبته: سبحان الله.. من أين؟، قال: جاء رجل من خراسان يسأل الناس عن أبيك أو أحد من أهله ومعه أموال كثيرة.

■ يقول: إن أباك أودعه مالًا يتاجر فيه منذ ثلاثين عامًا، فربح كثيرًا، وأراد أن يتحلل، فجاء بالمال ورِبحه».

■ يقول أحمد بن مسكين: «فحمدت الله وشكرته، وبحثت عن المرأة وطفلها فكفيتها وأجريت عليها رزقًا، ثم تاجرت فى المال، وازددت فى الصدقة والمعروف والإحسان، والمال يزداد ولا ينقص، وكأنما أعجبتنى نفسى وسَرّنى أنى قد ملأت سجلات الملائكة بحسناتى، ورجوت أن أكون قد كُتبت عند الله من الصالحين، فنمت ليلة، فرأيت كأننى فى يوم القيامة والخلق يموج بعضهم فى بعض، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم مخلوقة مجسَّمة، حتى لكأن على ظهر الفاسق مدينة كلها مخزيات، ثم وُضعت الموازين، وجىء بى لوزن أعمالى، فجُعلت سيئاتى فى كفة، وأُلقيت سجلات حسناتى فى كفة، فطاشت السجلات، ورجحت السيئات، ثم جعلوا يلقون الحسنة بعد الحسنة مما كنت أصنع، فإذا تحت كل حسنة (شهوة خفية) من شهوات النفس كالرياء والغرور وحب المحمدة عند الناس، فلم يسلم لى شىء، فقيل: بقى هذا، فإذا الرقاقتان اللتان أحسنت بهما على المرأة وابنها، فأيقنت بالهلاك، فقد كنت أُحسن بمائة دينار مرة واحدة، فما أغنت عنى شيئًا، فانخذلت بشدة، فوُضعت الرقاقتان فى الميزان، فإذا بكفة الحسنات ترجح قليلًا، ثم وُضعت دموع المرأة المسكينة، التى بكت من أثر المعروف فى نفسها ومن إيثارى إياها على نفسى وأهلى، فإذا بالكفة ترجح بقوة، وسمعت صوتاً يهتف: (قد نجا.. قد نجا)».

■ هذه القصة بحقيقتها أو برمزيتها ومعانيها تدل على مكانة النية الصادقة فى الإسلام والأديان، حتى قال بعض العلماء إن حديث النية الشهير «إنما الأعمال بالنيات.. إلخ» يوازى نصف الدين، وهذا ليس مبالغة من العلماء لأن حقيقة هذا الدين العظيم تتلخص فى أمرين اثنين، بعد الإيمان والتوحيد، هما «العمل الصالح والنية الصادقة المتوجهة لله وحده».

■ وهذه النية هى التى ترفع أقوامًا وتضع آخرين، فرُبَّ عمل عظيم حقّرته النوايا الفاسدة، ورُبَّ عمل صغير مثل الذى فعله أحمد بن مسكين عظّمته النية الصادقة.

■ ووالله ما تفاضل الناس فى هذا الدين العظيم إلا بالقلوب الصافية النقية، التى لا تعرف اللوع ولا المكر والخداع والضغينة والحقد، فالناس تسير إلى الله بقلوبها لا بأبدانها، وما فاق «أبوبكر» غيره من الصحابة والتابعين بصلاة ولا صيام ولا قيام، رغم أهميتها البالغة، ولكن بشىء وقر فى قلبه، وأعتقد أن هذا الشىء الذى وقر فى قلبه هو الصدق مع الله والإخلاص والتجرد لله، فالصدق والإخلاص عزيز فى كل العصور، وخاصة فى عصور القحط والجفاف الإيمانى.

■ وصدق الإمام أحمد بن حنبل: «تصحيح النوايا وتخليصها من النوايا الفاسدة أَشَقّ على العلماء من مسائل الاجتهاد».

■ الصدق هو الذى جعل الأعرابى يدخل على مجلس رسول الله، فيقول له بعفوية تغمرها الجفوة: «أنت محمد بن عبدالله؟»، فيقول: «نعم»، فيُدقق النظر فى وجهه، ثم يقول: «أشهد أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب».

■ وكأنه يريد أن يقول إن العينين صادقتان، واللسان صادق، والوجه صادق، وكلما أخذ الدعاة والعلماء حظًا وافرًا من ميراث النبوة تمتعوا بنصيب وافر من وصف هذا الأعرابى.

■ الدين نصفان، عمل صالح ونية صادقة، ما أقل العمل الصالح، وما أندر النوايا الصالحة، فكم من شباب يحملون نوايا حسنة ولكن عملهم لا يطابق الشريعة ولا يوافق الصواب، وكم من محسنين ومنفقين وشجعان لم يملكوا قدرًا وافرًا من النية الصالحة المتوجهة نحو الله، فخلطوا بعضها بنفاق ورياء الناس.

■ آه من ضبط النوايا وإصلاحها، ما أشد صعوبته، فكلما صدقتَ مع الله ساق المادحين والمُحِبين إليك سوقًا. ولا تخشَ ذَمَّ الكارهين، فكلما صدقتَ مع الله صرف عنك الأذى وأعطاك شيئًا من ميراث النبوة يليق بقدرك: «وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ».

■ الإخلاص سر الله الدفين، ووديعته الرائعة فى القلوب، وهديته الجميلة، يهبها لمَن اصطفاهم من عباده واختصهم، وهؤلاء هم أهل محبته، وهو سبحانه يسوق قلوب الناس سوقًا إلى محبتهم. الإخلاص هو سر هذا الدين العظيم، وهو سر الأسرار فى الكون والدين والحياة. اللهم اجعلنا من أهل «مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ».

* نقلا عن "المصري اليوم"