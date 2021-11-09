في الرياض العاصمة السعودية تحس ان وعيا جديدا قد اكتساك

قال الشاعر حافظ عباس:

ما آنست نارا في برية الأسئلة.. ولم أجد في الحلم هدى لوطن نبيل.

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قرأت في أيامنا هذه رواية الناجي الغريق ل ممدوح ابارو. وكتاب اللغة. السلطة. الخطاب. مقاربات نقدية ل الدكتور هاشم ميرغني بعد هبوطنا من مطار الملك خالد الدولي. وانا في رماح هبت على رياح نجد وانا بالرياض في قلب اليمامة. حجر. ركبت المترو. وتجدعت قرب برج الفيصلية. وفي حي طريف بالدرعية غصت في التراث العربي الأصيل. شربت قهوة الهيل بالبلح. واكلت اللحم المندي بالارز. وادهشتني الفقرات الثقافية بمهرجان الجاندرية العالمي.

اما معرض الرياض الدولي للكتاب فهذا عالم آخر.

هنا حيث صحيفتي الجزيرة والرياض. وأشهر فرق كرة القدم العربية الهلال والنصر. في زمن الصبا الاول قرأنا كل روايات عبدالرحمن منيف. وللجيل الجديد قرأنا طوق الحمام ل رجاء عالم.

وروايات عبدة خال. و كل كتب غازي القصيبي. ومحمد الحسن علوان. ويوسف المحيميد. وفي الشعر… للأمير عبدالله الفيصل. ثورة الشك التي غنتها سيدة الغناء العربي ام كلثوم.

سألني الشباب السعودي هنا عن الفنان وردي. وعن الطيب صالح. وفرح ودتكتوك والشاعر محمد احمد المحجوب..

والحياة أكثر مراوغة. رغم الانسجام الظاهري. وانا ابحث عن اللا مألوف. لا احب الركون للثابت. وإنما المتحول يدهشني. واتماهي مع الفن والإبداع والثقافة. والرياض تدهشك بشعريتها. عجائبياتها وذاك الالق. ليس صدفة أن تزور الرياض تتخللك. تضيء كيانك كله بتلك الجماليات التي لاتنتهي. شوارعها الواسعة. كباريها. عماراتها الرائعة وحدائقها الغناء. وتتوهج الرياض بالليل. يتدفق منها الشهد كرما وأصالة. تتحرك أمامك صور مغايرة ومتفردة.

في الرياض تحس ان وعيا جديدا قد اكتساك.

ولا تمتلك الا ان تنحاز لها وتحبها. نبضها المليء بذاكرة التاريخ والآباء المؤسسين. وهذا الراهن المشرق. الراسخ. المتمكن والمؤثر.

عبر الأثير اتصل علي الروائي دكتور عبدالله الطيب. ورئيس موقع نادي القصة السعودي خالد اليوسف.

وصديقي الصحافي الثقافي بجريدة الجزيرة محمد هليل الرويلي.

احس بأنني اتحقق. اطير. واجوس في أزمنة مختلفة. اكتسب تجارب جديدة كثيرة هي ومتنوعة. الإشارات الدلائل والعلامات.

ادخل في مشاغبات مثمرة. عشرات الاتصالات من أطراف المملكة تصلني من أقصى شرقها شمالها والجنوب. وغربها الحبيب. اتعرف على الذات المتخلخلة وتلك الذوائق المبعثرة. في القصص القديمة وتلك الحكايات الحديثة. ابحث في اليومي الواقعي. الذي تحكمة جماليات منسجمة واتكي في المجلس العربي ارتشف القهوة مع سامي. وسهيل ناصر. نتحدث عن التجريب الابداعي مع الصادق جادو. وجاد المولى محمد عبدالله الأستاذ. وعمار الصحافي في حي اليرموك بالرياض.

نتحدث عن الإبداع والقصة القصيرة مع محمد شيخ إدريس. وادريس يونس. وشمس الدين فضل. مغامرات التجريب تقودنا للمغامرات العجائبية التي لاتنتهي والتي تحدث الآن بجمهورية صقر الجديان.

في رماح توغلنا في أحاديث الشجن مع محمد موسى ودكتورة اعتماد وابنهما الصغير عبدالرحمن. في الهم الخاص والعام. والآثار المترتبة على المشهد السوداني المرتبك وهذا الانقسام والتشتت.

ومازالت الايام تسير بنا في علو وانخفاض. وصبا نجد تهب رياحا صافية تبشر بمقدم شتاء بارد. يملؤنا السعد. وتحلق أرواحنا في سماء عميقة الزرقة.

*نقلاً عن "الراكوبة"