لماذا تُسمَّى مصر «أم الدنيا»؟

تجرى على ألسنة المصريين جملة «مصر أم الدنيا»، بمعنى أنها مهد الحضارة the cradle of civilization.. وجملة «أم الدنيا» هى أعمق دلالة من جملة «مهد الحضارة». وأظن أن الأوروبيين هم الذين أطلقوا هذا الوصف على مصر، وهم أيضا الذين أوجدوا علم المصريات Egyptology، ومصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى يوجد علم باسمها، وفيما يلى المبررات أو المسوغات التى دعت إلى كل ذلك:

1- اختراع الكتابة والتدوين (والحروف الأبجدية)، وكان ذلك فى مصر الفرعونية، فى الألف الرابعة قبل الميلاد (عرفت الكتابة فى حوض الرافدين بعد ذلك بوقت قصير نسبيا) وقد تحورت الحروف الأبجدية فى العالم كله تقريبا بصورة أو بأخرى من الحروف الأبجدية الفرعونية.. وليس هذا فحسب، بل قسم علماء الحضارات تاريخ البشرية إلى قسمين: هما «عصور ما قبل التاريخ»، و«العصور التاريخية»، والحد الفاصل بينهما هو الألف الرابعة قبل الميلاد، أى تاريخ اختراع الكتابة الهيروغليفية فى مصر الفرعونية. وهناك اهتمام عالمى بالنقوش الأبجدية الهيروغليفية المبكرة فى وادى الجوف غربى قنا فى جنوب مصر، حيث توجد مقابر الأسرة الأولى.

2- اختراع أو ابتداع القيم الأخلاقية moral values، التى شكلت الأساس الفكرى والفلسفى لفجر الضمير فى تاريخ البشرية، وسُجلت هذه القيم الأخلاقية الفرعونية فى واحدة من أشهر البرديات الفرعونية، وهى بردية الحكيم المصرى (اَنى) the papyrus of Ani، والتى ترجمها من الهيروغليفية إلى الإنجليزية عالم المصريات الأشهر سير/ والس بدج، الأمين السابق للعاديات الآشورية والفرعونية بالمتحف البريطانى فى القرن التاسع عشر، والمدونة فى «كتاب الموتى الفرعونى» The Egyptian book of the dead.

وكانت القيم الأخلاقية مفضلة على الشعائر الدينية فى مصر القديمة. والتراث الأخلاقى الفرعونى كان قد تعلمه أفلاطون وأرسطو فى أثناء دراستهما فى مصر ونقلاه إلى الإغريق. وكل فلاسفة الإغريق كانوا تلاميذ فى الجامعات المصرية القديمة، وأشهرها جامعة أويونو Iunu التى سماها الإغريق «هليوبوليس»، أى «مدينة الشمس» - وهى عين شمس والمطرية فى شمال القاهرة حاليا - وعين شمس هذه وجدت فى عصر ما قبل الأسرات، ثم جامعة صا Sa التى سماها الإغريق «سايس» أو «زايس»- وهى صا الحجر حاليا فى شمال غرب الدلتا.

وأخذ الأوروبيون والأمريكيون جانبًا من المبادئ الأخلاقية الفرعونية اَنفة الذكر، وأطلقوا عليها اسم «المبادئ الأخلاقية الأساسية the main moral values وموجز هذه المبادئ: (لا تكذب، لا تخادع، كن منصفا وعادلا، احترم حقوق الآخرين، قدم العون لمن يطلبه، لا تسبب الأذى لأحد، امنع الأذى عن الآخرين، اهتم بالنظافة، إتقان العمل، الإنتاج، طلب العلم، احترام وطاعة القانون... إلخ».

هناك مقرر دراسى فى الجامعة البريطانية فى مصر اسمه «علم الأخلاق Ethics»، أقوم بتدريسه لطلاب كلية الهندسة، ويتضمن هذا المقرر محاضرة بعنوان «القيم الأخلاقية الأساسية فى الحضارة الغربية وعلاقتها بالتراث الأخلاقى الفرعونى The main moral values of the European civilization in relation to the moral values of the Ancient Egyptian civilization.

وأقول لطلابى فى هذا المقرر إن القيم الأخلاقية الأساسية فى الحضارة الغربية مأخوذة بالحرف الواحد من التراث الأخلاقى الفرعونى المدون فى بردية الحكيم الفرعونى «آنى Ani».

3- ابتداع التقويم فى الألف الخامسة قبل الميلاد (نحو 4241 قبل الميلاد) وهو أساس التقويم الميلادى الحالى.

4- اختراع الورق، فالورق صناعة فرعونية وليست صينية كما هو شائع.. وصنعه المصريون القدماء من ورق البردى Papyrus واسم الورق فى اللغات الأوروبية مشتق من كلمة Papyrus.. أما اسم الورق فى اللغة العربية فهو مأخوذ من كلمة الرَّق (بفتح الراء) وهو الجلد المرقوق الذى كان يستخدم فى الكتابة فى غربى اَسيا فى العصور الوسطى.

5- اختراع الهندسة geometry، وهى فن قياس وتقدير مساحات الأراضى الزراعية. فالهندسة اختراع فرعونى أخذه الإغريق ونسبوه لأنفسهم.. وكلمة «هندسة» مأخوذة من الكلمة الفارسية «أندازه» بمعنى قياس وتقدير مساحات الأراضى الزراعية.. ويكفى أن نعرف أن كتاب «أصول الهندسة» الذى وضعه إقليدس السكندرى (كان أستاذا فى جامعة الإسكندرية القديمة)، والذى ضم كل مبادئ علوم الهندسة الفرعونية، هو الأساس للعلوم الهندسية فى المدارس والجامعات حتى اليوم فى العالم كله.

6- اختراع الطب والدواء: وهو اختراع فرعونى.. ويكفى أن نشير فى هذا المقام إلى الأسبرين، وهو دواء فرعونى، مثله مثل مئات الأدوية التى نتجرعها اليوم فى ثقة واطمئنان وهى فى الواقع وصفات طبية فرعونية، جهّزها كهنة وأطباء الفراعنة على ضفاف النيل منذ آلاف السنين، وقد صنع الفراعنة الأسبرين من ورق الصفصاف الذى طوره الأوروبيون. تجدر الإشارة إلى أن «الحجامة» فن مصرى طبى قديم.

7- اختراع الجص Plaster (الجبس) المستخدم فى العالم كله، وهو اختراع فرعونى صنعه المصريون القدماء بتحميص معدن الجبس gypsum. وللأسف، يعرف هذا الجص الآن باسم بلاستر باريس Plaster of Paris.. ويعترف الأوروبيون بأن الجص هو اختراع فرعونى، ويقولون (فى مغالطة) إن سبب تسميته بلاستر باريس أن المادة الخام وهى معدن الجبس المستخدمة فى صناعة هذا البلاستر مأخوذة من حوض باريس، ولذا سمى بلاستر باريس.. والاسم الصحيح هو بلاستر ممفيس (ممفيس كانت عاصمة مصر إبان حكم الملك نارمر.. وموقعها الآن قرية ميت رهينة جنوب الجيزة بنحو 35 كيلومترًا،واستخدم الجص فى طلاء مبانيها والسور المحيط بها).

8- الإبداع الهندسى والجمالى فى الصباغة والطلاء والتزويق المتمثل فى الألوان التى مازالت باقية وزاهية حتى اليوم وكأنها صنعت بالأمس.. والسر فى ذلك أن الألوان فى الفن المصرى القديم وفى صناعة الحبر مصنوعة من مواد طبيعية هى المعادن، فاللون الأحمر صنع من معدن الهيماتيت وهو أكسيد حديد، واللون الأصفر صنع من معدن الليمونانيت وهو أكسيد حديد مائى، واللون الأخضر صنع من معدن الملاكيت وهو كربونات نحاس، واللون الأزرق صنع من معدن الآزوريت وهو كربونات نحاس آخر، واللون الأسود صنع من معدن البيرولوزيت وهو معدن منجنيز ومن السناج وهو كربون نقى.

وأما السر الأعظم فى ذلك فهو كيفية طحن وإذابة هذه المعادن (الأحجار) مع الاحتفاظ بألوانها، ثم فلسفة الألوان بمعنى أن لكل لون دلالة ومعنى معينًا، وهى فلسفة مازالت سارية حتى اليوم فى العالم أجمع.

9- الإبداع المذهل فى قطع الأحجار وتسويتها وصقلها والكتابة والنقش عليها، بالإضافة إلى الإبداع المذهل فى نحت وصناعة التماثيل من الأحجار البالغة الصلابة، وتكرار التماثيل بنفس الدقة وكأنها صورة بالكربون طبق الأصل، وهو فن يستلزم عمل تصميم هندسى للشىء المراد تكراره ويحتوى على كل التفاصيل المراد تكرارها فيما يعرف باسم blueprints، كما هو الحال على سبيل المثال فى تماثيل الكباش التى تزين طريق الكباش فى الأقصر، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 25 نوفمبر الماضى، فى احتفالية حضارية مبهرة. وتوصف الحضارة الفرعونية بأنها حضارة فنية ازدهرت فيها الفنون بكل صورها.

10- أخيرًا: لماذا بنى المصريون القدماء أكبر الأهرامات على هضبة صخرية صلبة فى الجيزة؟.

وموجز الإجابة عن هذا التساؤل هو أن الموجات الزلزالية تجعل التربات الطينية تسلك مسلك الموائع، أى تصبح مثل الطين الرخو ومن ثم تغوص فيه المنشآت وتدمر وتُعرف هذه الظاهرة باسم «إماعة التربة liquefaction of soil»، أما الصخور الصلبة مثل هضبة الأهرامات فى الجيزة فلا يحدث لها إماعة إذا ما ضربها زلزال صغير أو كبير، مما يؤكد أن ظاهرة «إماعة التربة» كانت معروفة عند المصريين القدماء.

* نقلا عن " المصري اليوم"