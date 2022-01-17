لا فائدة ممن لا يعتز بعائلته

من لا يعتز بعائلته او اسرته.. ويفخر بها، مهما كانت مكانتها وحجمها فلا فائدة تُرجى منه.

هذا ملخص المرحلة القادمة اذا تقرر انه لا ولاء الا للوطن.. فلا اسم غير اسم الأسرة أو العائلة، اما أي اسم آخر يلحق في نهاية الاسم الكامل، فهو برأيي مشروع شقاق ومشروع انشقاق.

لا بد من إلغاء اسم القبيلة او المذهب او الطائفة من أي اسم، والاكتفاء فقط باسم الأسرة.. فلان ابن فلان ثم الاسرة فقط ولا غير.

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ما أعجبني.. قلته سابقا وكررته.. وسوف اكرره بدل المرة ألفا، سياسة ‏الحرس الوطني، الذي اتُّخذ قرار فيه من أعلى المستويات في حينها، وهو سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حين أعلن منع وضع أي اسم للقبيلة أو غير القبيلة بعد اسم الأسرة، وهذا ما كان.

كل منتسبي الحرس الوطني هم ذوو رُتب صغيرة او كبيرة لا يحملون فوق صدورهم سوى اسمهم الثلاثي الذي ينتهي باسم العائلة.

لذلك، نرى أن أفراد الحرس الوطني لا ينتمون في النهاية الا إلى شيء واحد.. وهو الوطن.

هذا هو ما يجب أن يتم في الكويت، اليوم قبل الغد.. والغد قبل بعده.

هذا يتطلب قرارا قويا جريئا قادما، لا يخضع لاعتراض هذا النائب او ذاك.. هؤلاء المغردين او أولئك، او تشنج هذه الفئة او تلك.

قرار يستند إلى الحجة والقوة بالرد على أي رفض او صراخ من أين كان.

يجب علينا جميعا أبناء الوطن أن ننتمى إلى الكويت بالنهاية، وليس القبيلة أو الطائفة أو الحزب أو المذهب.. انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن العائلة الفلانية.. نقطة على السطر.

اعقلها وتوكل يا صاحب القرار.

اذكر جيدا، حين كنا صغارا لا نعرف زميلاتنا بالمدرسة الا بالاسم الاول والثاني فقط.. من دون اسم اسرة او قبيلة او غيره.

لا انسان من دون اسرة، ومن ثم فهو يفخر باسم عائلته واسرته، ولا اعتقد ان احدا سيلجأ الى اسم القبيلة او غير القبيلة، الا اذا لا يفخر بعائلته، وهذا نادر جدا، لان كل اهل الكويت يفخرون بعوائلهم واسرهم، والحمد لله.

نقطة آخر السطر.

نقلا عن القبس