وداعاً.. يا زينة الكواكب!

«إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ».. وداعاً يا زينة الأرض وعبق بيوت الطين القديمة وداعاً يا كوكباً حياً جبلة.. وداعاً يا أبا كل الكويتيين والمقيمين.. «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ».. فمن نسأل بعدك يا والدي عن الهلال؟.. ومن يبشرنا بهلال أكرم الشهور وهلال العيد السعيد.. مَن بعدك يملأ تلك المكانة ويحمل هذه الأمانة..؟ وداعاً يا من أثبت لنا أن علم الفلك مطلب ديني يحث عليه ديننا الحنيف، ومن العلوم المفيدة لحياة البشرية.. وداعاً يا من كان يخشى علينا من التباس الأمر وخلط هذا العلم بعلوم التنجيم.. نستودعك الرحمن الرحيم أنت ومن سبقك من آبائنا الأولين.. وداعاً يا من إذا حذرنا من الطقس انتبهنا.. ويا من إذا حذرنا من البحر.. ابتعدنا.. ويا من إذا علمنا بمواسم الأمراض.. اخذنا بأسباب الوقاية؛ لأنك أب شهم كريم مثل أبي وكل الآباء الطيبين.. تخاف عليهم من نسمة هواء باردة ولا يتمنى لهم الا الدفء والربيع.. رحم الله من كانت روزنامته أيامنا ومواعيدنا ومستقبلنا وأحلامنا.. وداعاً يا من كانت نصيحته علي الأوراق تبشرنا بحسن الطالع، وترشدنا كل يوم بين المعلومة المفيدة والمثل الشعبي القديم البالغ في الحكمة.. أو يميل الى المزح ورسم الضحكة.. غادرتنا قبل أيام من شهر رمضان.. كنت نجمة لمدة ١٠٠ عام هي عمرك الجميل.. وسيستمر رمضان معك.. سيبدأ بك وينتهي إليك.. وإن اختلف الزمان والمكان.. وداعاً يا تقويم العجيري الشهير الذي تعتمده الدولة رسمياً وبوصلة أيام ومواقيت كل الكويتيين المقيمين.. رحم الله والدي ووالد الجميع العالم الجليل د.صالح العجيري فبين ملامحه ألمح ملامح أبي وآباء الزمن الجميل.

* نقلا عن " القبس"