الكاريكاتير فى الحرب

الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم، فى صورة تبالغ فى إظهار تحريف الملامح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعى أو السياسى أو الفنى أو غيره، وفن الكاريكاتير له القدرة على النقد بما يفوق المقالات والتقارير الصحفية.

هكذا يُعرف فن الكاريكاتير، ويظل الكاريكاتير تعبيرًا عن قوة الصحافة، وسلاحها حتى فى الحرب الأوكرانية، تدوى أصوات القصف الجوى، وقذائف الدبابات والراجمات، وهاونات المدافع، وطلقات الرصاص، ولكن يبقى سلاح الكاريكاتير خطيرًا فى قلب المعركة.

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رسم كاريكاتيرى اقتحم المعركة بين روسيا والغرب، تحديدًا فرنسا، كاريكاتير روسى نشرته سفارة موسكو فى باريس، يسخر من العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وتّر العلاقات بين موسكو وباريس، وكاد يُغلق الخط المفتوح بين بوتين وماكرون، واستأهل احتجاجًا فرنسيًا وردًا عقابيًا روسيًا أقرب لتوبيخ سياسى.

يُظهر الرسم الذى نشرته السفارة الروسية على حسابها فى «تويتر» جسمًا مريضًا ممددًا على طاولة عمليات جراحية كُتب عليها «أوروبا»، وفوقها طبيبان يرتديان قبعتين تحملان علمى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وسماهما «إمبراطورية الأكاذيب» و«الرايخ الأوروبى»، وهما يعطيان المريض حقنًا خبيثة كُتب عليها «كراهية روسيا» و«العقوبات» و«النازية الجديدة» و«كوفيد- 19» و«الناتو» و«ثقافة الإلغاء».

الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أثناء مؤتمر صحفى عقده عقب قمة الاتحاد الأوروبى فى «بروكسل»، انتقد نشر السفارة الروسية هذا الرسم، مشددًا على أن هذه الخطوة غير مقبولة.

وتكفلت الخارجية الفرنسية بإبلاغ السفير الروسى باستياء باريس من الرسم الكاريكاتيرى، وقال ماكرون: «تم إصلاح هذا الخطأ.. وآمل ألا يتكرر».

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا»، على قناتها الرسمية فى «تيليجرام»، على كلام ماكرون بالقول: «حقًا، أليس رؤساء ووزارة خارجية فرنسا هم الذين كانوا يعلّموننا بأن أى رسومات كاريكاتيرية أمر طبيعى، حتى تلك الفظيعة التى نشرتها (شارلى إبدو)؟ لقد قررنا اتباع نصيحتهم واستخدام (الهجاء) الذى يعتبرونه دليلًا على حرية التعبير، والآن لا يعجبهم شىء»!.

المجادلة الدبلوماسية على قسوتها، وحدتها، وفى أجواء حرب، تبرهن على قوة سلاح الكاريكاتير، وسطوته، وقدرته النفاذية، ومن زاوية أخرى حاجة الكاريكاتير إلى أجواء من الحرية للانطلاق والتحليق حتى فى سماء الحرب.

اللافت أن التشدق بحرية النشر، والحريات الغربية التى سمعنا طرفًا منها فى وقائع سبقت كشارلى إبدو لم تصمد أمام قذيفة كاريكاتيرية روسية موجهة، أصابت عصبًا عاريًا من الأعصاب الفرنسية، وأخرجت المخبوء تحت لسان نصير الحرية الأول فى العالم «إيمانويل ماكرون» الذى ظل طوال أزمة شارلى إبدو يحدثنا عن الحريات وقدسيتها فى الجمهورية الفرنسية.

صدع رؤوسنا بحديث مخاتل، وظل يلقى علينا دروسًا وعظية عن حمايته شخصيًا للحريات التى بلا حدود، وفق تقاليد الأمة الفرنسية، ويوم جنازة شارلى إبدو رسم علامات الحزن، وتهدج صوته بكاء على مذبح الحريات.

اليوم يذوق بطرف لسانه سخونة الكاريكاتير، فيلتهب، وينكص على عقبيه، وبنقد كاريكاتير ناقد موجه سياسيًا، فتكهربت الأجواء، وصدحت الاحتجاجات الرئاسية، وتوالت التفاعلات الدبلوماسية، وكان الرد الروسى ماحقًا، خلاصته: لا تُلقِ دروسًا على الآخرين أنت أولى بها.. أتتذكر بكائيات شارلى إبدو؟.. نذكرك، فالذكرى تنفع المتشدقين بالحريات.

نقلا عن المصري اليوم