المرأة.. وقانون الأحوال الشخصية

من نافذة الحجرة ببيتي، كنت أراقب القطة التي تَعَوّدَت ان تلد اطفالها في الحديقة وتبقى معهم ملتصقة بهم اول عمرهم اي في طفولتهم، الى ان يشتد عودهم ثم تتوارى عن النظر لفترة طويلة.

كانت ‏قطة وديعة.. ما ان تلمح أحدا يقترب منها، انسانا او حيوانا، حتى تقف بقوة في مكانها وحدها دون الاب.. امام اطفالها وتتحول بقدرة قادر الى وحش غريب.. يكون على استعداد لمواجهة من أمامه بغض النظر عمن يكون وحجمه.

يتحول الجسم في حالة هذه القطة، بقدرة قادر إلى حالة من الاستنفار ‏والاستعداد للهجوم بكل قوة وشراسة وعنف وحيدة لتحمي أطفالها الصغار الذين يقفون وراءها مرتعدين.

مادة اعلانية

تلك هي الام الانسانة.. التي تقبل الذل والاهانة والعنف لاجل عيون ابنائها، في ظل زوج قاسٍ ظالم لا يعرف من دينه سوى فهمه لـ«الرجال قوامون على للنساء».. وبالمعنى المخالف تماما لسماحة الدين ولينه.

أثار مسلسل «فاتن أمل حربي» المصري الذي عرض في رمضان، لغطاً ونقاشات حادة لانه تناول نقطة غاية في الاهمية تتعلق بالظلم الذي يطال المرأة بكل حالاتها، بسبب بعض قوانين الاحوال الشخصية التي لم تتغير، رغم مرور سنوات طويلة جدا منذ كتابته في ظل بيئة وظروف مختلفة كليا عن اليوم.

وعَرض المسلسل احداثا وسط نقاشات ومداولات متمكنة.. تُظلم فيها المرأة باسم القانون، رغم ان الظلم يكون واضحا وبينا.. ولكن ما يحكم أخيرا هو القانون.

نجح المسلسل بنظري بعرض هذه الاشكالية من خلال حقائق وقراءة متأنية للقانون والرد عليه، من واقع تضارب وتناقضات بعض مواد قانون الاحوال الشخصية.. بشكل بعيد عن العاطفة والتطرف.

طبيعي كما ان هناك مؤيدا لهذا الطرح هناك معارض له.. الا انه بالنهاية تشريح دقيق لبعض القوانين بقصد رفع الظلم عن المرأة الام والزوجة، بسبب ضعف موقفها وظلم المجتمع لها.

هذا النوع من الدراما والعمل الاعلامي الجاد البعيد عن الاسفاف، هو ما يساعد ويساهم في تعديل اخطاء ورفع ظلم واعادة حق، ومن ثم نشر العدل بمعناه الحقيقي بعيدا عن تدخلات مبنية على قناعات بكل اشكالها وهوياتها، ومن ضمنها القناعات المذهبية والقبلية والدينية.

هذا العمل تميز بالجرأة والقوة والمنطق ومواجهة القول بالقول والحجة بالحجة.. ولم يكن فقط رأيا خاصا مهلهلا.

هذه هي رسالة الاعلام والدراما في كل قنواتها.. وهذا هو ما يجب ان تتنباه كل الاعمال التلفزيونية والسينمائية وغيرها.. بقوة واقتدار وتمكن.. حتى تنجح بالتغيير للافضل في اي مجال من مجالات الحياة

*نقلا عن القبس