لماذا يجب السماح للنساء بتزويج أنفسهن؟

انتشر أخيراً عبر الصحف والحسابات الأخبارية في وسائل التواصل الاجتماعي عن فتاة تتقدّم بطعن أمام المحكمة الدستورية لإلغاء شرط موافقة الولي على الزواج، والسماح للفتيات بتزويج أنفسهن، فانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض موقفها مثل أي موضوع آخر.

بالرغم من أن الكويت دولة دستورية ومدنية إلا أنّ هناك بعض القوانين تستمد من الشريعة الإسلامية، مثل الأحوال الشخصية والميراث، فيعتبر الزواج في الكويت ضمن الزواج الشرعي، وهناك مطالبات بالزواج المدني، وبحسب الزواج الشرعي لا إمكانية للمرأة بتزويج نفسها إلّا بموافقة ولي الأمر، بالرغم من أن الرجل يمكنه تزويج نفسه بمن يريد دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، كما أن هناك من لا يقتصر الأمر بالنسبة له على موافقة كل من المرأة والولي بل حتى أنهم لا يطلبون موافقة المرأة، بل يكفي موافقة ولي الأمر بتزويج ابنته ممن يريد، حتى وإن لم تكن موافقة وهذا يخالف الشريعة الإسلامية التي تتطلّب رضا المرأة وموافقتها بالزواج.

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ليس ذلك فقط، بل ان عدم إمكانية المرأة بتزويج نفسها يدخلها بمشاكل كثيرة، منها عدم وجود ولي الأمر أو طريقة للتواصل معه، أو قد تكون المرأة كبيرة بالعُمر، لكن حتى ذلك لم يشفع لها إمكانية اتخاذ قرار حياتها بنفسها، التفريق بين المرأة والرجل في إمكانية تزويج نفسه أو عدمه يعتبر تمييزاً يمارس على المرأة والحكم عليها بعدم أهليتها بقدرتها على اتخاذ القرار، وهذا ما حدث في الخبر المنتشر عن المرأة التي رفضت الوصاية واتجهت إلى المحكمة كي تطلب حقها الطبيعي بالحياة.

نقلاً عن عن الراي

