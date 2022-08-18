استحضار عفريت الإرهاب!!

منشورات نفر من المسيحيين تجاه الحرائق الأخيرة بها مس من تشكيك فى الأسباب، وتشير من طرف خفىّ إلى فاعل مجهول، وكأن هناك مَن يعمد إلى إخفاء الحقيقة وإسنادها إلى «ماس كهربائى» تضليلًا!!.

تكاثر المنشورات التى تشكك يُدخل الشك فى نفوس الطيبين، وليس من الإنسانية حملة التخويف. البعض بات يخشى على نفسه وأولاده من الذهاب إلى الكنيسة للصلاة، خوفًا من المجهول الذى يتحدثون عنه. وتتربص بهم الدوائر فى شكل حرائق!.

مادة اعلانية

والسؤال الصريح: من له مصلحة فى إخفاء الفاعل المجهول؟.

الدولة مثلًا؟!، هذا من قبيل الهراء الذى لا يصح تلميحًا، الدولة التى تحارب الإرهاب بلا هوادة وحتى ساعته وتاريخه، وتقدم التضحيات قربى للوطن، من أرواح الجيش والشرطة والمدنيين، ثم لا يتبعون تضحياتهم مَنًّا وَلَا أَذى.. أقله يستحقون شكرًا.. ولا شكرَ على واجب وطنى.

الدولة التى نفرت بتوجيهات الرئيس السيسى تكليفًا للقوات المسلحة بإعمار كل الكنائس التى طالتها نار الإرهاب فى يوم فض رابعة المشؤوم، واجب وطنى مستوجب.

الدولة التى تبنى الكنيسة والجامع فى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة وحتى داخل السجون الحديثة، مركز الإصلاح والتأهيل بـ«وادى النطرون» نموذج ومثال.

الدولة التى توفق أوضاع ما يزيد على ألفى كنيسة قديمة، واللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس الحكومة شخصيًا تجتمع دوريًّا لإعطاء الموافقات فى عملية مستدامة بإرادة وطنية قوية.

إِلامَ يرمى المشككون؟.. هل يرمون إلى عمل إرهابى انتقامى فى مناسبة فض رابعة؟!

هل من المصلحة الوطنية، وفى القلب منها المصلحة الكنسية، استحضار الإرهاب إلى الديار؟!

هل من الحكمة صرف الأذهان عن الأسباب الحقيقية التى تحققها النيابة العامة، وكأن هناك من يغطى على الأسباب ولا يفصح عن الإرهاب لاعتبارات غيبية؟!

الدولة تحارب الإرهاب، وعلى رؤوس الأشهاد.. والمعركة يشارك فيها الشعب المصرى عن بكرة أبيه، ولم يتخلف عنها سوى المضروبين بالتطرف.. متى كانت الدولة (بعد ٢٠١٣) تتستر على إرهاب. الإرهاب عدو لكم، ولو فى الحرائق «مس إرهابى»، فما المصلحة الوطنية فى تشخيصه «مسًّا كهربائيًا»؟!.

بالعقل، الظنون تولد شكوكًا، والشكوك تكبر ككرة الثلج تتدحرج من الفضاء الإلكترونى حتى سفح إمبابة لتسد عين الحقيقة، وهذا هو الخطر بعينه. الخطر أن نتغافل بعمدية عن الأسباب ونستحضر الإرهاب من طرف خفىّ!!.

الأسباب ليست خافية، كثير من الكنائس قديمة فى بنايتها، ومحصورة أزقة مزنوقة، والكثافة فوق طاقتها الاستيعابية، فضلًا عن عوامل الاشتعال الذاتى من تجهيزات خشبية لازمة للطقس الكنسى، وتدنى احترازات الحماية المدنية، وغيبة ثقافة التعامل مع الكوارث لدى غالبية العاملين.. خلاصته، عوامل الاشتعال الذاتى لا تعد ولا تحصى.

صحيح الإرهاب يستهدف دور العبادة، وكما استهدف مسجد الروضة والكنيسة البطرسية لا يكف عن الاستهداف، ولكن الإحالات الفورية للإرهاب باعتبار المسيحيين مستهدفين، الثابت أن الشعب كله مستهدف وفى القلب منه المسيحيون.

خلاصته، لا اجتهاد مع سير التحقيقات، والنائب العام يتابع بنفسه وفرق من المحققين استجلاء الحقائق وإعلانها بشفافية تامة.

انخفاض منسوب الثقة يحرفنا عن جادة الصواب الوطنى، ويعطى الإرهاب فرصة لم تسنح له بفعل الجهود الأمنية للظهور مجددًا، وهذا هو الخطر بعينه.. إذا استحضرت عفريت الإرهاب وراء كل باب، فلن تستطيع صرفه إلا بالدم.

نقلاً عن "المصري اليوم"