الوثيقة.. القنبلة الموقوتة

كلامي هذا اوجهه لكل النواب السابقين المرشحين للانتخابات القريبة والجدد الذين لم يمارسوا بعد التجربة الديموقراطية والذين وقعوا على ما اسموه بـ «وثيقة القيم» التي اختصروا فيها وصاياتهم على كل كويتي مسلم يعيش على هذه الأرض وفق التزامات دينه وقوانين بلاده.

أيها المرشحون والنواب.. كان الاجدى بكم أن تقدموا «وثيقة سلوك» تُحَسِّنون من خلالها أداء كل نائب في قاعة عبدالله السالم.. هذه القاعة التي اختار المجتمع الكويتي من يجلس على كراسيها الخضراء وهو يناقش امور حياتهم ويشرع قوانينهم.

‏وقبل هذا كله كان الاجدر بكم ايها المرشحون أن تُعلقوا صور التعدي على القيم وحسن الحوار والاختلاف في وجهات النظر.. التي نشرتها وتداولتها كل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مشاهد مخزية وغير مقبولة كحدف الأحذية والعُقُل.. ورفع الصوت والسب واستخدام ألفاظ دونية.. لتتعظوا منها.

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هذه المشاهد التي كنا ومازلنا نجاهد ألا يراها ويسمعها اطفالنا.. والذي اعرب احد المتفقين مع ما اسموه «وثيقة القيم» خوفه عليهم من ظاهرة الاختلاط خوفاً من تقليدهم لمدرساتهن.. في وضع احمر الشفاه وأمور سخيفة اخرى.

أيها النائب الفاضل وكل نواب ومرشحي «وثيقة القيم».. الاطفال يقلدون آباءهم وأمهاتهم وافراد اسرتهم قبل ان يقلدوا مدرساتهم.. والشعب الكويتي يحتاج منكم ان تكونوا انتم قدوة صالحة.. يستمدون منها الممارسات العقلانية والحوار الراقي وتَقبُل وجهات النظر المخالفة بكل رحابة صدر ورُقي.

مشاهد الصراخ والازعاج والتقاذف بما دون الارجل.. هي السلوكيات الخطرة علينا ككبار قبل الصغار، وهي التي تحتاج الى آلاف من وثائق الاخلاقيات والارتقاء بالسلوكيات.

اتمنى من كل المرشحين الجدد وخاصة من نثق بهم ‏.. أن يُفَعِّلوا موضوع تقويم السلوكيات داخل مجلس الأمة، لان المجلس بأعضائه هم قدوة المجتمع.

لفت نظري في لقاء جميل اجراه المميز عبدالله بوفتين في برنامج امة 2022 مع الامين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ابرار الحماد، ما تفضلت به من انه منذ سنوات.. هناك العديد من المبادرات من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني لإصدار مدونة السلوك البرلماني، موضحة ان هذه المدونة تستند على ممارسات دولية، مفهومها انها مجموعة معايير ومبادئ مجمعة في مدونة.. تساعد في تنظيم سلوك النائب البرلماني اثناء ادائه في الخدمة العامة. مشيرة الى ان هذا في اطار مشروع من مشاريع استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لأنها في الأساس تساعد على تعزيز نزاهة النائب والممارسة النيابية داخل المجلس، وأهمها.. تعارض المصالح وشفافية الأداء.

ومن المبادئ العامة التي تقرها المدونة: العمل بتجرد وحيادية، دون انحياز او تمييز لاي شخص او جهة لتجنب تعارض المصالح.. وان يتم اخطار الرئيس في حال وقوع حالة اي تعارض للمصالح، او في حال تعرض لضغوط تتعارض مع حياديته.. إضافة الى الامتناع عن المشاركة في جمع التبرعات من أي جهة قد تؤثر على عمله وقرارته، والبعد عن استغلال موقعه البرلماني او ادواته الدستورية، او التهديد باستغلالها بغرض الحصول على مزايا لنفسه او لغيره، او الاضرار بالآخرين والامتناع عن استخدام الالفاظ غير اللائقة، او التعرض للأشخاص بما يمس كراماتهم، اضافة الى الامتناع عن استئجار او شراء مال من أموال الدولة او ان يؤجر النائب للدولة او يبيعها شيئا من امواله ما لم تكن عن طريق مزايدات علنية.. ثم عدم استغلال المعلومات التي وصلت اليه من عمله لمنفعة مادية او معنوية وعدم افشاء معلومات سرية حصل عليها بصفة عمله، وان يكون قدوة بالالتزام بتطبيق القانون والالتزامات وتوخي الدقة والحيادية في التصريحات الإعلامية.

وأوضحت الاستاذة أبرار ان المدونة تؤكد ان لأعضاء المجلس منفردين، الحق في رسم وإقرار المدونة بالشكل الذي يليق بالصرح البرلماني ومسيرة الديموقراطية في الكويت ونزاهتها ويضمن تطبيقها والالتزام بها.

وأكدت نقطة غاية بالاهمية وهي الهدف من هذا المقال، ان هناك العديد من مدونات السلوك في السلطة التنفيذية والقضائية والرقابية.. ننتظر استكمالها مع السلطة التشريعية..

لو أن الوثيقة التي قدمها ووقع عليها بعض المرشحين للانتخابات القادمة.. تضمنت هذا الموضوع، وشرحاً لكيفية تطبيق هذه بنودها الرائعة… لكنا كلنا أول الموقعين والمؤيدين لها.

ولكنها للاسف كانت في واد.. ومصلحة الوطن في واد اخر.. بل انها قنبلة موقوتة يعرفون هم فقط.. متى يفجرونها.

* نقلا عن " القبس "