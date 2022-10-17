سلام «المقاومة» و«الممانعة»

لأجل حفنةٍ من «العنب» ذهبت هباء منثوراً تنظيراتٌ وعقائدٌ دينية ومذهبية وسياسية شكلت أيديولوجيا وخطاباً ممتداً لأربعة عقودٍ من الزمن، ولم يتكلف أصحابها سوق أي تبريراتٍ أو تخريجاتٍ مقنعة لأتباعهم سوى الرغبة الجامحة في المال.

بعد أربعين عاماً من قتل النواطير والفتك بالإنسان والحيوان والشجر والحجر في لبنان وعددٍ من الدول العربية تذكرت «المقاومة» و«الممانعة» أن بالإمكان «أكل العنب» دون قتل الناطور، يا ضياع الأعمار وما أرخص الإنسان، شباب لبناني وعربي من دول عدةٍ ضحّوا بأرواحهم وذهبوا في معارك بلا راية وحروبٍ بلا طائل حتى تستطيع «المقاومة» أكل العنب.

الآلاف والآلاف من الشعوب العربية قتلت وفجرت وانتهكت حياتها ومعيشتها وأمنها واستقرارها وحرمت من العيش الكريم ومن الماء النظيف والدواء والصحة من أجل شعاراتٍ كبرى ومبادئ عظمى كانت تخنق وتذلّ بها الشعوب ليتضح في نهاية المطاف أن المقصود هو «أكل العنب لا قتل الناطور»! «الله» وعشرات العقائد والأصول وطوفان من الأدبيات في شتى الفنون شعراً ونثراً، وبحارٌ من الإصدارات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والخطب الرنانة، كل ذلك ذهب أدراج الرياح من أجل حفنة من «العنب» والنفط والغاز.

من أجل الهدف الديني الأسمى والغاية المذهبية الأعظم تمّ توريط العشرات من الشباب في «الدم الحرام» وقتل المسلمين الأبرياء في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفي «المال الحرام» من «تجارة المخدرات» إلى عمليات العصابات من «خطفٍ» و«فديةٍ» وتفاوضٍ، وتم خوض الحروب التي دمرت «لبنان» وبنيته التحتية وإنسانه ومجتمعه، وفي النهاية ظهر الهدف الأسمى والغاية الأعظم مجرد حفنةٍ من «العنب». هذه لحظة تاريخية كاشفة لأرتالٍ من الخديعة المتقنة، «عقائد» و«مفاهيم»، «مبادئ» و«شعارات» هي أهم بكثير من التناول السياسي المباشر والتفصيلي لاتفاق الغاز، ومن «ما بعد بعد حيفا» صار الواقع إلى «ما قبل قبل كاريش».

«ترسيم حدود» وليس سلاماً، «تفاهم» وليس «اتفاقاً» و«لا مشاحة في الاصطلاح» كما تحدث حسن نصر الله قائد «حزب الله اللبناني» واللغة المستخدمة لغة لطيفة تتحدث عن انتصار الطرفين اللبناني والإسرائيلي وهي إحدى مفردات خطاب السلام العالمي وقوة الصوت ولغة الجسد الهادئة والمسالمة بعكس كل الخطابات السابقة حيث كانت اللغة قاسية والصوت عالياً بالتهديد والوعيد ولغة الجسد تنذر بعظائم الأمور.

لم تتحدث «المقاومة» ولا محور «الممانعة» دولاً وجماعاتٍ وتنظيماتٍ بأي شيء عن هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، وبالتأكيد ستنطلق منظومة فكرية جديدة وخطاب ديني ومذهبي وسياسي مختلفٌ في المستقبل القريب، والمثير حقاً أن أحداً من هؤلاء لم يستشعر أي قيمةٍ للأتباع ليشرح لهم هذه التغيرات وهذا الانقلاب على الذات والفكرة والحزب والمحور، فهم أقل شأناً من ذلك، لأن طبيعة جماعات الإسلام السياسي سنيةً كانت أم شيعية تتعامل مع أتباعها كقطيعٍ يساق ذات اليمين وذات الشمال دون أن يكون له رأيٌ أو اختيار.

كان يمكن «ترسيم الحدود» و«صناعة السلام» مثلما صنعت العديد من الدول العربية بخطط استراتيجية واضحة وخيارات سياسية جليةٍ وتطلع لتنمية مستدامة ومستقبل أفضل، دون الحاجة لكل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعوب ودون تحويل الدولة إلى «دولة فاشلة» ولكنها الأيديولوجيا حين تفتش عن السلطة بنهمٍ غير مسبوقٍ وطموحٍ جامحٍ تستبيح في طريقها كل شيء دولاً وحكوماتٍ، أفراداً ومجتمعاتٍ.

أخيراً، فستطرح المنظومة الجديدة التي ستصنعها «المقاومة» و«الممانعة» ما تظنه فروقاتٍ بينها وبين النماذج العربية الأخرى، وستسوق مبررات لا تساوي شيئاً للتفريق بين النماذج، وهي في النهاية لا تغني عن الحقيقة شيئاً.

*نقلاً عن "الاتحاد"