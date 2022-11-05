نداء إلى السنة والشيعة

اعتدت مؤخرا القول إن الأوضاع التى يعيشها العالم الآن سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واجتماعيًا إنما تدفع الجميع إلى إعادة النظر فى الكثير من الأمور، وإلى إعادة تقدير المواقف تجاه العديد من القضايا والارتباطات والتحالفات. هى مرحلة تتطلب عديدًا من الأمور، فى مقدمتها إيجاد مساحات اتفاق بين الأطراف، ومحاولة توسيعها وترسيخها وتجنب مناطق الاختلاف.

الأمر الآخر المهم هو إعادة الاصطفاف، وأقصد به هنا الاصطفاف بمفاهيمه المختلفة، سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا. فكل أشكال التحالفات والعلاقات القديمة، التى كانت قائمة حتى أشهر قريبة باتت محل شك، بل فقدت الإيمان بها من معظم الأطراف. وهذا يفسر تلك الحالة من المواقف المختلفة عما اعتدناه من أطراف عربية وإقليمية، بل دولية كثيرة، فى إعادة النظر فى حساباتها وتحالفاتها وعلاقاتها. وأصبح الهدف هو مواجهة ذلك الواقع المتغير، بل المتقلب بشدة فى هذه المرحلة.

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هذه المقدمة مهمة للمبادرة شديدة الأهمية التى طرحها فضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر فى البحرين، فى حضور البابا فرنسيس وملك البحرين، وهى دعوة تتسق مع ما سبق من طرح حول التغيرات التى تواجه العالم، إذ وجّه الإمام نداءً إلى علماء المسلمين فى كل الدنيا، على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم، إلى الإسراع بعقد حوار إسلامى - إسلامى جاد، من أجل إقرار الوحدة والتقارب.

وتكون قواعد هذا الحوار نبذ أسباب الفرقة والنزاع الطائفى، وتجاوز الصراعات التاريخية بكل أشكالها ورواسبها، ورفض خطابات الكراهية والتحريض، والتركيز فقط على نقاط التلاقى والاتفاق. وخص الإمام، الشيعة، فى مبادرته، مبديًا استعداده واستعداد كبار علماء المسلمين ومجلس حكمائه لعقد هذا الحوار بقلوب مفتوحة ويد ممدودة أمام الجميع، لتجاوز صفحات الخلافات الماضية، وتبنى مقاصد الإسلام وشريعته، وعدم الإنصات لدعوات الفرقة والخلاف.

ولعل أهمية هذه المبادرة تأتى من الشخصية التى أطلقت المبادرة، الإمام أحمد الطيب، كونه على رأس أهم مؤسسة دينية سنية فى العالم الإسلامى كله، إضافة إلى توجيه الخطاب إلى الشيعة، بعد عهودٍ من الخلافات والشقاقات التى تجاوزت فكرة الاختلاف المذهبى إلى الاختلاف السياسى.

مبادرة الإمام الطيب مهمة كذلك، بسبب طرحها فى دولة البحرين، فى حضور عاهلها الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين الراعية ملتقى حوار الأديان، تلك الدولة متعددة المذاهب والتوجهات، والتى يشكل الشيعة فيها حضورًا كبيرًا. ويعتبر أحد الموضوعات الجدلية المطروحة. وأخيرًا، وجود البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، واستغلال شعبيته الكبيرة لدى عموم المسلمين كمثال يحتذى به فى التسامح والمحبة والإخاء.

لا أشك فى أن مبادرة الإمام أحمد الطيب مبادرة جادة وسامية، والتى لو تمت الاستجابة لها، برعاية مؤسسة الأزهر، فسوف تتحقق أهدافها. من مصلحة الجميع التجاوب مع المبادرة. وليت كل من يستطيع دعم المبادرة أن لا يبخل بجهد من أجل إنقاذ الجميع.

* نقلا عن "المصري اليوم"