الرهان الخاسر

«قرار طالبان منع النساء من الالتحاق بالجامعة أو التدريس فى أفغانستان، هو قرار فعل فى يوم واحد لترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات وانتكاس تمكينهن أكثر مما فعل أى قرار سياسى آخر يمكننى تذكره، كما لا يمكن لبقية العالم الآن أن يظل صامتاً على أمل وهمى بأن يكون هذا الحظر مؤقتاً»، هذا المعنى انتشر اليومين الماضيين فى أوساط أوروبية وأمريكية، عقب قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات.

ردود الأفعال الأخرى تراوحت ما بين التعبير عن الدهشة والأسف، أو دعوة حكومة طالبان إلى التراجع عن القرار، الذى لا «ينتهك الحقوق الأساسية» فحسب، بل «تعاليم الإسلام، ويجب إلغاؤه بسرعة».

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لم يكن مفاجئا هذا القرار لكثير ممن راقبوا الحالة «الأمريكية- الأفغانية» على مر العقدين الماضيين، وأنا منهم، هذه الحالة أثبتت أن افتراض حسن النية وهاجس تطور فكر تيارات الإسلام السياسى ما هما إلا وهمان يتم الترويج لهما لتبرير تخاذل وفشل قوى عظمى عن مواجهة خطرهم، بل الأكثر من ذلك تشكك فى نوايا هذه القوى وفى صدقها فى محاربة هذه التيارات. وتعطى كذلك مؤشرات ودلائل على أن ادعاءات المواجهة وخداع التقارب ليسا سوى وسائل انتهازية لتحقيق أهداف هذه القوى «العظمى»، التى ترفع شعارات حقوق الإنسان والديمقراطية، وسياسات الاحتواء فى مناسبات مختلفة، بهدف التغطية على التوجه والهدف الرئيسى الذى هو المصلحة وفقط.

دخلت أمريكا أفغانستان تحت شعار محاربة الإرهاب والدفاع عن حقوق الإنسان، وكان العدو الرئيسى «طالبان»، وخرجت أمريكا بعد عقدين من الزمان تحت شعار تحقيق السلام وبناء الدولة الجديدة وكان الحليف «طالبان». وترددت تحليلات وتساؤلات بها الكثير من الانتهازية والنفاق، وكانت كلها تدور حول «هل تعلمت طالبان الدرس وأصبحت حركة سياسية؟»، وذلك لتمرير الخروج المشين بعد الدخول المشين أيضًا فى أول الأمر.

فى عام 2012 أطلق مسلح من حركة «طالبان» الرصاص على رأس طفلة صغيرة (ملالا)، التى حصلت فيما بعد على جائزة نوبل عام 2014، لتستقر إحداها فوق عينها اليسرى مباشرة، وذلك لتحديها حركة طالبان وكشفها جرائمهم ومناصرتها حق البنات فى التعليم. لم تخجل طالبان مما جنت أيديهم بل فاخروا، وصرح متحدث باسم حركة «طالبان» يدعى إحسان الله إحسان: «تم إطلاق الرصاص على ملالا لأنها فتاة علمانية، وأنه يجب اعتبار ذلك تحذيرًا للشباب الآخرين على شاكلتها».

عادت طالبان بادعاءات أنهم تغيروا. وهذا أمر كان محل شك كبير، والآن تأكد، وتأكد معه أن الأمر كله ليس سوى مصلحة «القوى العظمى» التى روجت أن «طالبان» يمكن أن تتغير.

نقلاً عن المصري اليوم