عون دقّ الباب وسمع الجواب

دقّ الرئيس السابق العماد ميشال عون الباب فسمع الجواب، من رئيس البرلمان نبيه بري، بعدما اتهمه بأنه من أبرز معرقلي عهده. من يعرف المداولات التي سبقت ورافقت انتخاب الرئيس عون عام 2016 يدرك أنّ قول بري «شوّفتنا نجوم الظهر» هو توقّع من قبل رئيس المجلس، في حينها، لم يكن قياديون في «حزب الله» بعيدين عن إدراكه حين علموا بأن زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سيقدم على انتخاب العماد عون. لكنّ «الحزب» توقع في حينها أن «يرى الحريري نجوم الظهر» مع رئاسة عون.

لم يكن بري والحريري و»حزب الله»، رغم معاندة قيادته المستمرة بفعل تقديمه حساباته الإقليمية على أضرار خياره في حينها على البلد، وحدهم من شافوا نجوم الظهر. «الحزب» يتساوى مع عون في حالة الإنكار الكاملة التي يعيشها الرجل بقوله في حديثه لـ»أو.تي.في.» إنه استعاد ما خسره على مستوى القاعدة الشعبية، عازياً فشل عهده للآخرين. وهو مثله يعتبر 17 تشرين مؤامرة خارجية عليه.

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رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع ربما يعيش حالة الإحساس بالذنب نتيجة «تفاهم معراب» الذي عقده مع عون، على رغم قوله أمس لـ»المسيرة» إنّ «العديد من المسيحيين كان ضحية عملية غش موصوفة» على مدى 40 عاماً، «لغاية تسلمه رئاسة الجمهورية، وهنا ذاب الثلج وبان المرج وظهرت الحقيقة وأنا طبعاً كنت أتمنى أن يُكتشف هذا الغش من قبل»... فنجوم الظهر بدأت تظهر مع تشكيل أول حكومة في العهد الرئاسي، حين أراد عون وصهره مصادرة التمثيل فيها، وأخذ قياديو حزب «القوات» يتحدثون عن «الجوع العتيق» الذي يتحكّم بمن وقّعوا معه تفاهم معراب، للاستحصال على المواقع الوزارية والمناصب ومصادرة التمثيل.

في سياق سعيه إلى الإيحاء بدور مستقل عن «حزب الله»، إثر الخلاف معه على ترشيحه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ومراعاته دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد، يجهد باسيل للإيحاء بقدرته على الانفتاح على القوى السياسية، ويكرر المحاولات، هو وعون، منذ أكثر من سنة، من أجل لقاء جعجع، بحجة توحيد الموقف المسيحي. وهو سعى إلى إقحام البطريرك الكاردينال بشارة الراعي بالدعوة إلى عقد اجتماع كهذا. المحاولة تكررت أخيراً في سياق اللقاءات التي عقدها رئيس «التيار الحر» مع ميقاتي وفرنجية ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

مع أنّ لا شيء مقفلاً في السياسة، فإنّ لسان حال «القوات» ليس في هذا المناخ، لانعدام الثقة وبسبب ما تعتبره «الغدر» الذي تعرضت له من ثنائي عون- باسيل، ولاعتقادها أنّ المشكلة ليست في الوضع المسيحي، بل في تموضع باسيل كفريق مسيحي، بتسليمه أمره والبلد لـ»حزب الله»، وصولاً إلى التسبب بالشغور الرئاسي، ما يجعل أي لقاء مرتبطاً بالاستعداد للعودة عن هذا التموضع، فهل لدى «التيار الحر» قابلية لقطع هذا المشوار؟ ولذلك امتنعت «القوات» عن استقبال وفد نواب «التيار» عند جولته على الفرقاء السياسيين بالورقة الرئاسية والإصلاحات. نوقش اقتراح باسيل لدى قيادة حزب «القوات»، التي نبهت إلى أنّها لن تسقط في محاولة جرها إلى معركة طائفية، بإيهام الرأي العام «كأن هناك غزوة على المسيحيين»، ومن العبث نقل المشكلة في البلد من أضرار التحالف بين «التيار الحر» وبين «حزب الله»، إلى محاولة خلق مشكلة طائفية أخرى، هي قيام ثنائي مسيحي مقابل «الثنائي الشيعي». فما أصاب البلد لا يتعلق بحقوق المسيحيين، وليست هذه هي المشكلة التي قادت البلد إلى الدرك الذي هو فيه، بل هي ممارسات عون وباسيل في الحكم وبفعل التحالف الذي عقداه مع الحزب لأهداف إقليمية. تفهم «القوات» مساعي باسيل على أنّها محاولة منه لفك عزلته رغم استمرار تحالفه مع «حزب الله»، وأخذ البلد إلى جبهة طائفية، فيما لا تجلب للمسيحيين حقوقهم، ولا تعالج أصل المشكلة. ولسان حال جعجع أنّه لن يشترك في تعويم باسيل، في وقت لا نتيجة من الحركة التي يقوم بها سوى الفولكلور ومن الأفضل إبقاء الأبواب موصدة على حركة لن تحقق أي خرق في الجمود الحاصل، والمشاركة فيها يكون إسهاماً في إضاعة البوصلة.

* نقلا عن "نداء الوطن"