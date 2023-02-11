اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قواعد قبول الآخر الخمسون

خالد منتصر
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مشكلتنا الأزلية هي كيف نتقبل الآخر المختلف ،هذه خمسون قاعدة متداولة على السوشيال ميديا ،يقال أنها تدرس في المدارس الألمانية ولا أعرف مدى دقة هذا الكلام ، المهم أن هذه القواعد مفيدة لكي نستطيع التحاور مع الآخر وتقبله وليس التسامح معه من منطلق أنك الأفضل1 – أنأ لست أنت .2 – ليس شرطاً أن تقتنع ، بما أقتنع به .3 – ليس من الضرورة ، أن ترى ما أرى .4 – الإختلاف شيء طبيعي في الحياة .5 – يستحيل أن ترى بزاوية 360° .6 – معرفة الناس للتعايش معهم ، لا لتغييرهم .7 – إختلاف أنماط الناس إيجابي و تكاملي .8 – ما تصلح له أنت ، قد لا أصلح له أنا .9 – الموقف و الحدث يُغيّر نمط الناس .10 – فهمي لك ، لا يعني القناعة بما تقول .11 – ما يُزعجك ، ممكن ألا يزعجني .12 – الحوار للإقناع ، و ليس للإلزام .13 – ساعدني على توضيح رأيي .14 – لا تقف عند ألفاظي ، و افهم مقصدي .15 – لا تحكم عليّ من لفظ أو سلوك عابر .16 – لا تتصيد عثراتي .17 – لا تمارس عليّ دور الأستاذ .18 – ساعدني أن أفهم وجهة نظرك ،19 – إقبلني كما أنا ، حتى أقبلك كما أنت .20 – لا يتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنه .21 – إختلاف الألوان يُعطي جمالاً للّوحة .22 – عاملني بما تحب أن أعاملك به .23 – فاعلية يديك تكمن بإختلافهما و تقابلهما .24 – الحياة تقوم على الثنائية و الزوجية .25 – أنت جزء من كُلّ في منظومة الحياة .26 – لعبة كرة القدم تكون من فريقين مختلفين .27 – الإختلاف إستقلال ضمن المنظومة .28 – ابنك ليس أنت ، و زمانه ليس زمانك .29 – زوجتك أو زوجك وجه مقابل ، و ليس مطابقاً لك ، كاليدين .30 – لو أن الناس بفكر واحد ، لقتل الإبداع .31 – إن كثرة الضوابط تشل حركة الإنسان .32 – الناس بحاجة للتقدير و التحفيز و الشكر .33 – لا تُبخس عمل الآخرين .34 – إبحث عن صوابي ، فالخطأ مني طبيعي .35 – انظر للجانب الإيجابي في شخصيتي .36 – ليكن شعارك و قناعتك في الحياة : يغلب على الناس الخير و الحب و الطيبة .37 – إبتسم و أنظر للناس بإحترام و تقدير .38 – أنا عاجز من دونك .39 – لو لا أنك مختلف ، لما كنت أنا مختلف .40 – لا يخلو إنسان من حاجة و ضعف .41 – لو لا حاجتي و ضعفي ، لما نجحت أنت .42 – أنا لا أرى وجهي ، لكنك أنت تراه .43 – إن حميت ظهري ، أنا أحمي ظهرك .44 – أنا و أنت ننجز العمل بسرعة و بأقل جهد .45 – الحياة تتسع لي أنا و أنت و غيرنا .46 – ما يوجد يكفي الجميع .47 – لا تستطيع أن تأكل أكثر من ملء معدتك .48 – كما لك حق ، فلغيرك حق .49 – يمكنك أن تغير نفسك ، و لا يمكنك أن تغيرني .50 – تقبل إختلاف الآخر ، و طور نفسك .
وأخيرًا تكسيرك لمجاديف غيرك لايزيد أبدًا من سرعة قاربك.

*نقلاً عن "الوطن"

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
نحو 95 ألف طلب لحضانة الأطفال الناجين من زلزال تركيا نحو 95 ألف طلب لحضانة الأطفال الناجين من زلزال تركيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط