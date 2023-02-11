قواعد قبول الآخر الخمسون

مشكلتنا الأزلية هي كيف نتقبل الآخر المختلف ،هذه خمسون قاعدة متداولة على السوشيال ميديا ،يقال أنها تدرس في المدارس الألمانية ولا أعرف مدى دقة هذا الكلام ، المهم أن هذه القواعد مفيدة لكي نستطيع التحاور مع الآخر وتقبله وليس التسامح معه من منطلق أنك الأفضل1 – أنأ لست أنت .2 – ليس شرطاً أن تقتنع ، بما أقتنع به .3 – ليس من الضرورة ، أن ترى ما أرى .4 – الإختلاف شيء طبيعي في الحياة .5 – يستحيل أن ترى بزاوية 360° .6 – معرفة الناس للتعايش معهم ، لا لتغييرهم .7 – إختلاف أنماط الناس إيجابي و تكاملي .8 – ما تصلح له أنت ، قد لا أصلح له أنا .9 – الموقف و الحدث يُغيّر نمط الناس .10 – فهمي لك ، لا يعني القناعة بما تقول .11 – ما يُزعجك ، ممكن ألا يزعجني .12 – الحوار للإقناع ، و ليس للإلزام .13 – ساعدني على توضيح رأيي .14 – لا تقف عند ألفاظي ، و افهم مقصدي .15 – لا تحكم عليّ من لفظ أو سلوك عابر .16 – لا تتصيد عثراتي .17 – لا تمارس عليّ دور الأستاذ .18 – ساعدني أن أفهم وجهة نظرك ،19 – إقبلني كما أنا ، حتى أقبلك كما أنت .20 – لا يتفاعل الإنسان إلا مع المختلف عنه .21 – إختلاف الألوان يُعطي جمالاً للّوحة .22 – عاملني بما تحب أن أعاملك به .23 – فاعلية يديك تكمن بإختلافهما و تقابلهما .24 – الحياة تقوم على الثنائية و الزوجية .25 – أنت جزء من كُلّ في منظومة الحياة .26 – لعبة كرة القدم تكون من فريقين مختلفين .27 – الإختلاف إستقلال ضمن المنظومة .28 – ابنك ليس أنت ، و زمانه ليس زمانك .29 – زوجتك أو زوجك وجه مقابل ، و ليس مطابقاً لك ، كاليدين .30 – لو أن الناس بفكر واحد ، لقتل الإبداع .31 – إن كثرة الضوابط تشل حركة الإنسان .32 – الناس بحاجة للتقدير و التحفيز و الشكر .33 – لا تُبخس عمل الآخرين .34 – إبحث عن صوابي ، فالخطأ مني طبيعي .35 – انظر للجانب الإيجابي في شخصيتي .36 – ليكن شعارك و قناعتك في الحياة : يغلب على الناس الخير و الحب و الطيبة .37 – إبتسم و أنظر للناس بإحترام و تقدير .38 – أنا عاجز من دونك .39 – لو لا أنك مختلف ، لما كنت أنا مختلف .40 – لا يخلو إنسان من حاجة و ضعف .41 – لو لا حاجتي و ضعفي ، لما نجحت أنت .42 – أنا لا أرى وجهي ، لكنك أنت تراه .43 – إن حميت ظهري ، أنا أحمي ظهرك .44 – أنا و أنت ننجز العمل بسرعة و بأقل جهد .45 – الحياة تتسع لي أنا و أنت و غيرنا .46 – ما يوجد يكفي الجميع .47 – لا تستطيع أن تأكل أكثر من ملء معدتك .48 – كما لك حق ، فلغيرك حق .49 – يمكنك أن تغير نفسك ، و لا يمكنك أن تغيرني .50 – تقبل إختلاف الآخر ، و طور نفسك .

وأخيرًا تكسيرك لمجاديف غيرك لايزيد أبدًا من سرعة قاربك.

*نقلاً عن "الوطن"