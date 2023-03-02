شعارات النواب للإصلاح.. في مهب الريح

مع الوقت ينكشف زيف شعارات (الإصلاح) التي رُفعت خلال الانتخابات الماضية، وزيف أيضاً غالبية من رفعها، فما أن خلا لمعظم أصحاب تلك الشعارات الجو حتى استباحوا مؤسسات الدولة، وعبثوا بالمال العام بتوزيعه على المحاسيب والمفاتيح الانتخابية، وكأنما الدولة غنيمة «من صادها عشاها عياله»، ولم يفهم أولئك أن ما يجري ستحصد ثماره الشيطانية التجربة الديموقراطية برمتها.

الجماهير التي «تتحلطم» الآن على ما يجري من تجاوز وعبث من جانب بعض النواب ممن رفعوا شعارات الزيف، هي التي رفضت أن تستمع لصوت العقل لتنخرط في التصويت لهم في الانتخابات الماضية؛ استجابةً لصوت العاطفة للأسف، ولو تريثت تلك الجماهير ومحصت كل ما يطرح على الساحة من شعارات وأسقطتها على السيرة الذاتية لكل من رفعها؛ لأكفتنا شر الحالة البائسة التي تمر بها البلاد، لكنها أثبتت بالدليل القاطع أنها لا يمكن التعويل عليها أبداً.

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هناك مجموعة من النواب يعملون وفق أجندة سرَّاق المال العام في «الناقلات» و«الاستثمارات» وعددهم محدود ويغدق عليهم كل انتخابات من الأموال المسروقة من قطاعات الدولة المختلفة، لكن صوتهم الأعلى ويمتلكون الساحة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ودون شك هناك تواطؤ كبير من البعض في أجهزة للدولة معهم، وإلا ما كانوا يستطيعون أن يحققوا مثل تلك النجاحات في الهيمنة على البرلمان، وأعتقد أن الأيام المقبلة ستكشف كل ما جرى من تجاوزات.

الآمال معلقة على حكم المحكمة الدستورية المتوقع أن يكون خلال الشهر الجاري في التخلص من هذه المجموعة، بالتخلص من هذا البرلمان، لأن بقاء تلك المجموعة جزءاً من التركيبة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، سيؤدي لا محالة إما إلى تدمير ما تبقى من المؤسسات الحكومية بشكل عام، وإما إلى تدمير التجربة الديموقراطية التي عمل الآباء المؤسسون على تكريسها على أرض الواقع عبر سنوات من النضال، وليكن التريُّث شعار تلك المرحلة لخلق واقع انتخابي أفضل.

نقلاً عن القبس