رمضان جانا مع ست الحبايب

* كان الشاعر الكبير حسين السيد ينادى أمه ويدللها بـ«ست الحبايب» كان وحيد والدته مع شقيقتيه، كان بينهما حب كبير، فى ليلة عيد الأم فوجئ أنه نسى أن يحضر لها هدية، فكتب لها كلمات أغنية «ست الحبايب» واستأذنها فى إذاعتها.

* لحنها محمد عبدالوهاب فى أقل من نصف ساعة، وفى خلال يوم واحد أذيعت فى اليوم الثانى فى الإذاعة.

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* تعتبر هذه الأغنية أجمل وأرق وأرقى وأشهر أغنية عن الأم، وما زالت متربعة حتى اليوم على عرش أغانى الأم، رغم مرور أكثر من ستين عاماً عليها.

* هناك أغانٍ محفورة فى وجدان الشعب المصرى، تمر الأيام والسنون عليها فتتوهج فى النفوس أكثر وأكثر ويزداد إقبال الناس على سماعها والتأثر بمعانيها.

* أما أجمل أغانى رمضان التى تعد علامة بارزة على قدوم الشهر الكريم حينما تسمعها فى الأحياء الشعبية أغنية «رمضان جانا وفرحنا به» للشاعر المبدع حسين طنطاوى وغناها محمد عبدالمطلب، وستظل هذه الأغنية بالذات علماً على الشهر وفرحته، وخاصة تواكب عيد الأم مع دخول رمضان هذا العام.

* أما أجمل أغنية تعبر عن وداع شهر رمضان فهى التى أبكت الملايين عبر قرابة سبعين عاماً مرت عليها «تم البدر بدرى والأيام بتجرى»، وفيها كلمات مؤثرة قد تبكيك على فراق هذا الشهر الجميل الكريم وهى من إبداع الشاعر عبدالفتاح مصطفى الذى تأثر بوداع الشهر وحزن عليه.

* أما أغنية «القلب يعشق كل جميل» للمبدع العظيم بيرم التونسى فستظل الأرقى والأجمل والأشهر فى الثناء على الله بما تحويه من معانٍ لا يستطيع أى شاعر أن يضاهيها، فقد عاشها بيرم بنفسه.

* وستظل أغنية «يا ليلة العيد آنستينا» أجمل أغنية تعبر عن الفرحة بقدوم العيد وهى من إبداعات الشاعر أحمد رامى، فقد كانت أم كلثوم تسير فى شارع شعبى فوجدت بائعاً ينادى ليلة العيد «يا ليلة العيد آنستينا» فطلبت أغنية من بيرم التونسى تبدأ بهذا المقطع ولكنها لم تجده فأوكلت المهمة لأحمد رامى الذى كتب لها القصيدة سريعاً وأهدتها للملك فاروق وقتها.

* أما أغنية «بسم الله.. الله أكبر» أجمل أغنية تعبر عن نصر أكتوبر وصيحته الإيمانية وحالة الجنود الروحية وقتها وهى من كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور ووقتها لم يجد بليغ حمدى وعبدالرحيم منصور أحداً ينشد أنشودة النصر فقد كان دخول الإذاعة محظوراً وقتها ودخلا معاً بإذن وزير الإعلام، فقاما بتدريب بعض موظفى الإذاعة على الأغنية وأذيعت على أحسن ما يكون.

* وستظل أغنية «الله أكبر فوق كيد المعتدى» أفضل أنشودة أنشدناها فى صغرنا وشبابنا وبثت فينا الرجولة والحماسة فى المدارس وكانت نشيد الصباح وقتها وللأسف تم حذفها فلا تذاع الآن وهى من أجمل إبداعات الشاعر عبدالله شمس الدين بعد العدوان الثلاثى على مصر، وكانت الإذاعة تذيعها باستمرار وينشدها الطلبة جميعاً فى طابور الصباح.

* ستظل أغنية «يا حبيبتى يا مصر» للشاعر محمد حمزة أفضل أغنية وطنية تعبر عن مصر وشعبها وخيراتها وتصلح لسماعها فى كل المناسبات الوطنية الجامعة ومواقف الوطن الحاسمة داخلياً وخارجياً.

* أما أفضل أغنية عن الجندى المصرى فهى أغنية «فدائى» الشهيرة التى كانت علماً على جيل الستينات والسبعينات للمبدع سعيد المزين.

* أما أفضل وأرق وأقوى أغنية للأطفال فهى أغنية «ماما زمانها جاية» للشاعر المبدع فتحى قورة التى كانت أجمل أغنية فى طفولتنا بصوت محمد فوزى أول من أعطى قبلة الحياة لأغانى الأطفال فى مصر.

* أما أفضل أغنية تمدح النبى الكريم «صلى الله عليه وسلم» فهى «نهج البردة» لأمير الشعراء أحمد شوقى وغنتها أم كلثوم، وكذلك أغنية «لاجل النبى» للكحلاوى بقلم الشاعر عبدالفتاح شلبى التى ذاعت وشاعت فى العالم كله.

* أما أفضل أغنية عن الحج فهى أغنية «يا رايحين للنبى الغالى هنيالكم وعقبالى» للمبدع الشامل أبوالسعود الإبيارى.

* أما أعظم أغنية دينية فى العالم كله فهى أنشودة الرائع العظيم الشيخ النقشبندى «مولاى إنى ببابك» التى تنبأ لها الرئيس السادات أنها ستعيش مائة عام وهى من تأليف الشاعر العظيم عبدالفتاح مصطفى الذى كتب معظم تواشيح النقشبندى وأهدوها مع بليغ حمدى للإذاعة دون أجر وهذا منحها إخلاصاً وصدقاً فوق صدقها.

* أما أجمل أغنية تعبر عن النجاح فى الدراسة عامة وفى الشهادات الرئيسية خاصة مثل الثانوية العامة أو البكالوريوس فهى أغنية «الناجح يرفع إيده» وهى من كلمات الشاعر فتحى قورة.

* وأجمل أغنية تعبر عن الاعتزاز ببيت العائلة وذكرياته الجميلة فهى «بيت العز يا بيتنا» للشاعر مرسى جميل عزيز.

* أما أفضل أغنية تعبر عن مكانة الأخ وأهميته المعنوية والحياتية فهى «يا غالى عليا يا حبيبى يا أخويا» من كلمات الشاعر حسين السيد.

* أما أجمل أغنية تعبر عن الفرحة بالابن ومكانته من الأم فهى «سيد الحبايب يا ضنايا انت» للشاعر فتحى قورة.

* أما أجمل نشيد ما زال صداه يتردد فى الآذان والقلوب ويعبر عن هجرة الرسول فهو نشيد الأنصار الخالد «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» وكنا نسعد ونحن طلاب فى الابتدائية حينما نردده فى الفصول ملحناً ومنغماً فينقل قلوبنا ومشاعرنا لأجواء الهجرة النبوية العظيمة.

* نقلا عن " الوطن"