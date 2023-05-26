عيون الـ«نيويورك تايمز»

قال جرير:

إن العيون التي في طرفها حور

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قتلننا ثم لم يحيين قتلانا

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نشرت الـ«نيويورك تايمز»، الصحيفة الأشهر عالمياً، تقريراً عن صحة العيون، وهذا بعض مما في المقال من إرشادات لعيون صحية، تتعلق بتسعة معتقدات شائعة لدى الناس حول العين، ورد كبار الأطباء عليها:

1 - هل قراءة كتاب أو النظر إلى جهاز إلكتروني عن قرب يضران عينيك؟

هذا صحيح، كما يقول د.تشو، الأستاذ الإكلينيكي المشارك في قياس البصر في كلية جامعة ولاية نيويورك للبصريات، لأن أعيننا لا تهدف إلى التركيز على الأشياء القريبة من وجهنا لفترات طويلة من الزمن، وعندما نفعل ذلك، خصوصاً عندما نكون أطفالاً، فإنه يشجع مقلة العين على الإطالة، ما قد يتسبب، بمرور الوقت، في قصر النظر.

وعلينا بالتالي اتباع قاعدة 20-20-20، أي أن نقرأ 20 دقيقة، ونحول نظرنا إلى شيء يقع على بعد 20 قدماً على الأقل، ونطيل النظر لذلك الشيء لعشرين ثانية على الأقل.

2 - هل تؤدي القراءة في الظلام إلى تراجع البصر؟

هذا خطأ، ومع ذلك إذا كانت الإضاءة خافتة لدرجة أنك تحتاج إلى حمل كتابك أو جهازك الإلكتروني بالقرب من وجهك، فقد يزيد ذلك من المخاطر المذكورة أعلاه، ويؤدي إلى إجهاد العين والصداع وصعوبة التركيز، وهي غالباً ما تكون أعراضاً مؤقتة.

3 - هل قضاء المزيد من الوقت في الخارج يساعد على الرؤية؟

نعم، فقضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بقصر النظر. ويُعتقد أن ضوء الشمس ربما يشجع شبكية العين على إنتاج الدوبامين.

4 - هل يمكن أن يضر الكثير من الضوء فوق البنفسجي بالبصر؟

هذا حقيقي. هناك سبب يدعو الخبراء إلى عدم التحديق في الشمس. قال الدكتور إرليش إن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية «أ» و«ب» يمكن أن يتسبب في أضرار لا رجعة فيها لشبكية العين. ويمكن أن يوفر ارتداء النظارات الشمسية، التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية، الحماية اللازمة.

5 - هل أخذ استراحة من ارتداء النظارات الطبية يبطئ من تدهور البصر؟

خطأ شنيع، فمن كان بحاجة إلى نظارات، فيجب عليه ارتداؤها.

6 - هل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يضر العين؟

خطأ، ولا يوجد دليل قوي يؤكد أن هذا سيحدث مع التعرض لضوء الشاشات. لكن التحديق المستمر في الشاشة يجعلنا لا نرمش، بما يكفي، وقد يتسبب ذلك في إجهاد العين وتشوش الرؤية مؤقتاً.

7 - هل التدخين مضر بصحة العين؟

حتماً، فهناك علاقة بين التدخين وأمراض العيون، بما في ذلك إعتام عدسة العين والضمور البصري المرتبط بالعمر. كما أن المواد الكيميائية السامة في السجائر تدخل في مجرى الدم وتضر بالأنسجة الحساسة في العين، بما في ذلك الشبكية والعدسة والبقعة.

8 - هل الجزر مفيد للعين؟

هذا حقيقي، في حين أن النظام الغذائي الممتلئ بالجزر لن يمنحك رؤية مثالية.

9 - هل تدهور البصر جزء من الشيخوخة، ولا مفر منه؟

خطأ شنيع، فمعظم أسباب ضعف البصر في مرحلة البلوغ، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، يمكن الوقاية منها أو علاجها إذا تم اكتشافها مبكراً. إضافة إلى أنه إذا بدأت رؤيتك تتضاءل، فلا تعتبرها «مجرد شيخوخة»، بل تصبح زيارة اختصاصي البصريات أو طبيب العيون فرصة لتجنب هذه الحالات.

نقلاً عن "القبس"