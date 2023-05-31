القاتل في السودان... مقتول

منذ نهار خامس عشر أبريل (نيسان) الماضي، انطلق شبح الدمار ينسف محاولات وقف الإعصار قبل فوات الأوان. مذ ذلك اليوم، طفقت جوارح الصقور تحوم في أرجاء أرض سودان الخير، في حين أخذ نعيق بوم الشر، ونواح غربان القتل، يغطيان بسحب سواد الليل المظلم سماوات ديار قيل فيها، ذات يوم، عن جدارة واستحقاق، إنها «سلة غذاء العالم العربي»، وظل ذلك الوصف يصاحبها طوال أزمان عدة، وخلال عقود ازدهار واعدة، ومن أبناء شعبها الطيب الأعراق، جاب أوطان العرب رجال ونساء، بينهم أطباء يعالجون، وأساتذة يعلّمون، وخبراء في غير مجال، وعلماء في حقول عدة. وفي فضاء الأدب العربي حلّق روائيون وكتّاب سودانيون كبار، رحل بعضهم، إنما بقي إبداع ما تركه يصدح من بعده. بين هؤلاء، مثلاً، كلٌّ من الرائع الطيب صالح، الذي أسَرَ الناسَ بطيب الخُلق، وحُسن المعشر، قبل أن يأسر بقلم كاتب المقال، وخيال الروائي، قلوب قراء وقارئات كل ما كتب. ومثله أيضاً الصديق القريب منه، الأستاذ محمد الحسن أحمد، الناشر الصحافي، والكاتب الملتزم، مؤسس دار «الأضواء» للصحافة والنشر في الخرطوم. ومن قماشتهما كذلك الفاتح التيجاني، الإعلامي الناجح، الفائق التهذيب، والمتواضع حد إنكار الذات تماماً. ومثلهم جميعاً صلاح أحمد إبراهيم، الشاعر الدبلوماسي المرهف.

تلك كانت بضعة أسماء لمع بريقها داخل السودان وخارجه، يُضرب بها المثالُ على العطاء السوداني المشهود له في الفضاء الإبداعي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن إسهام الخبرات السودانية في فضاءات عدة، عربياً، وفي أفريقيا، وعلى صعيد عالمي، تميز دائماً بمشاركات فعالة، في مختلف المراحل. لماذا، إذنْ، يجب أن يعاني هذا البلد، الواسع الثراء في مجالات كثيرة، من افتقار إلى دوام فترات الاستقرار، بما يمكن شعبه من تجاوز مراحل التخلف عن مواكبة العصر، والقفز إلى صفوف المجتمعات النامية فعلاً، القادرة على تطوير النمو في مختلف المجالات إلى الأفضل، لا الانتكاس إلى الخلف؟ الأرجح أن أول جواب سوف يبرز، للرد على السؤال، هو القول إن الانقلابات العسكرية هي السبب. صحيح. إنما ليس من الصحيح الاكتفاء بوضع المسؤولية على أكتاف ضباط قرروا الخروج من ثكناتهم إلى مواقع العمل السياسي. هم، في السودان وفي غيره من أقطار ابتُليت بهكذا داء، يتحملون النصيب الأكبر مما آلت إليه أوضاع بلدانهم. لكن هذا لن يغسل أيدي قيادات أحزاب سياسية في أكثر من بلد عربي، من مسؤولية الفشل في وضع مناهج عمل سياسي تقوم على خطط علمية، تتوخى المستقبل من منظور غير مؤدلج، وغير أناني، ولا يضع المصالح الحزبية، والولاءات الإقليمية، من جهة، والدولية في الإطار الأوسع، قبل مصالح عموم الناس.

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ستة وأربعون يوماً تمر اليوم منذ اندلاع حرب جنرالين كانا حليفين حتى أمس قريب، شهد السودان خلالها أفظع مما جرى خلال صراعات عدة سبقتها. القول إنها «أفظع» نسبي بالطبع؛ بمعنى أن فظاعاتها لن تلغي ما وقع من فظائع خلال الصراع المرير الذي انتهى بانفصال الجنوب عن الشمال، ولن تُنسي الناس آلام حروب دارفور وضحاياها الكثر.

مع أخذ هذا كله في الحسبان، يبقى من المرعب حقاً أن يواجه السودانيون كل هذه المآسي الآخذة في التصاعد يوماً بعد آخر. فأن يغدو أكثر من سبعة وعشرين مليوناً في أشد الحاجة إلى معونات إنسانية، خلال أسابيع معدودة، وهم داخل وطنهم، وفق تأكيد الأمم المتحدة، هو في حد ذاته جرم يتحمل وزره المصرّون على هذه الحرب. يضاف إلى ذلك كله تحول مئات آلاف البشر إلى لاجئين في دول مجاورة، ثم أن تفشل جهات دولية في توصيل المساعدات للمحتاجين، بسبب إفشال المتحاربين كل اتفاق هدنة يتم التوصل إليه، كما أكد بيان سعودي - أميركي قبل يومين، هو نوع من الإصرار على ارتكاب مزيد من الفظائع بلا وازع من ضمير.

علامَ يتقاتل هؤلاء، ثم يجرّون معهم السودانيين إلى مستنقعات اقتتال أبناء وطن واحد، ووحول أحقاد سوف تستغرق طويل وقت كي تندمل، إذا اندملت فعلاً؟ سؤال قد يبدو ساذجاً لمن يغوصون في أعماق نظريات التحليل، ويفتشون عن مبررات إقليمية، أو دولية. لكن، مع ذلك، يكفي أن يتذكر كل متورط في هذه الحرب حقيقة لن يغيّبها أي مبرر، خلاصتها أن القاتل، في السودان، وبكل حرب أهلية، مقتول في النهاية، فعلياً أو معنوياً، حتى لو نجا بعضاً من الوقت.

نقلا عن الشرق الأوسط