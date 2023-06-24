هل أفضل أيام البشر قادمة؟

هذا عنوان لمناظرة رباعية عقدها مركز (مَـنْك) عام 2019م وهو مؤســـسة كنديـــة تُعقد فيها مناظـــرات حول أطروحـــات مختلفة سياســـية واقـتصادية وفـكرية. شـارك فـي هـذه المـناظرة المسجـلة والمـرفـوعـة عـلى مـوقـع "يوتــــيوب" أربعة من كبار المفكرين هم ستيفن بنكر ومات بردلي وهما يمثلان الطرف المـتفائـل بـينما يـمثل الطرف المتحفظ الفيلسوف الشاب الآن دوبوتون ومـالكوم غـلادويـل.

قـبل بدء المـناظرة وزع اسـتطلاع لـلرأي صـوت عـليه 3000 شـخص هـم حـضور المـناظـرة، وكـانـت نـتيحة الاسـتطلاع أن 71% مـن الـحضور يـعتقدون أن أفـضل أيـام البشـر قـادمـة بـينما 29% يعتقدون عكس ذلك.

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مـن المـلاحـظ أن المـناظـرة الـربـاعـية عـقدت قـبل تـفشي وبـاء الـفيروس الـتاجـي كـورونـا، وقـبل الحـرب الـروسـية الأوكـرانـية وقـبل الـتجاذبـات الـجيوسـياسـية الـصينية - الأمريـكية حـول تـايـوان والاتـهامـات المـتبادلـة بـالـتجسس والحـرب الــتجاريــة، وقــبل الحــملات الشــرســة والــرســمية والمــريــبة لنشــر ثــقافــة الشــذوذ وقـــبل تحـــذيـــرات المـــختصين الأخـــيرة بـــدايـــة هـــذا الـــعام مـــن مـــخاطـــر انـــفلات الـذكـاء الـصناعـي.

وربـما أن نـتائـج الاسـتطلاع سـتكون مـختلفة لـو أجـري الاســــتطلاع فــــي عــــام 2023 بــــغض الــــنظر عــــن الــــحجج الــــقارعــــة الــــتي قــــد يــــرمــــي بــــها كــــل طــــرف عــــلى طــــاولــــة الــــتناظــــر وذلــــك بــــبساطــــة لأنــــنا نــــحن البشــــر يــــسيطر عــــلينا الــــعقل الــــعاطــــفي أكــــثر مــــن الــــعقل المــــنطقي حــــال شـعورنـا بـالـخوف أو الإحـساس بجهـل مـايـدور حـولـنا أو تسـرب الـريـبة إلـى أنــفسنا. الأغــلب مــن البشــر هــم أبــناء لحــظاتــهم، فــأفــكارهــم وتــصوراتــهم مـوالـيد خـدج للحـظاتـهم الآنـية، عـلى مـبدأ مـا مـضى مـضى والمـؤمـل غـيب، ولـك اللحــــظة الــــتي أنــــت فــــيها، ولأن الــــنفس البشــــريــــة تــــتجنب أن تــــقع فــــي الحزن على سواد ماضيها وتهرب من الشعور بالهم من ظلام مستقبلها.

الأمـر الآخـر المـلاحـظ هـو مـاديـة أدلـة المـناظـرة - بـاسـتثناء مـحاولات إقـحام الـــفيلسوف الآن دوبـــوتـــون لـــومـــضات إنـــسانـــية ذات خـــلفية يـــهوديـــة عـــصريـــة محـدثـة - وفـقدان حـجج الـتناظـر لـلجانـب الإنـسانـي وهـو مـا يـعكس الـحالـة الـــنفسية والاجـــتماعـــية وحـــتى الـــسياســـية الآنـــية فـــي حـــقبة مـــا بـــعد الحـــداثـــة ويــــكشف عــــن مــــدى تــــغول الــــرأســــمالــــية الــــنفعية الــــجشع وســــرطــــنته لــــخلايــــا الـــتفكير الحـــديـــث وهـــو مـــا تـــنبأ بـــه الـــفيلسوف هـــايـــدجـــر ورمـــز لـــه بـــانـــفصال الفكر الغربي عن الوجود الإنساني.

إذا نـــحن أمـــام حـــوار مـــادي - مـــادي حـــول مـــفارقـــة فـــلسفية جـــذريـــة تـــتعلق بـتصورنـا لمسـتقبل الإنـسان، ولـسنا أمـام تـناظـر مـادي - إنـسانـي أو جـدل عـلمانـي - ديـني، وهـذا مـا يظهـر هـوة الـخلاف داخـل المـعسكر المـادي ذاتـه حول نظرة مابعد الحداثة لمستقبل الإنسانية.

تشهـد المـجتمعات الحـديـثة هـشاشـة فـي الـعلاقـات الاجـتماعـية وتشـظياً فـي الاســــــــتقرار الــــــــروحــــــــي وتُــــــــبنى خــــــــططها وتــــــــطوراتــــــــها عــــــــلى مــــــــبدأ الــــــــتسارع فـالأسـرع يـأكـل الأبـطأ ولـيس الأكـبر مـن يـأكـل الأصـغر كـما فـي أدبـيات بـيئة الأعــمال الــشائــعة. مــبدأ الــتسارع ) تســريــع وزيــادة مــعدل الســرعــة ( فــي الــعلاقــات والــتواصــل والــتفكير والــتطور قــد يــقود لــنهايــة مــأســاويــة لــيس عــلى الـجانـب الـروحـي فـقط ولـكن حـتى الـجانـب المـادي الـصرف كـما فـي تـسابـق الـــدول فـــي التســـلح الـــنووي أو الجـــرثـــومـــي أو تـــسابـــق شـــركـــات الـــتقنية فـــي تـطويـر وسـائـل الـذكـاء الـصناعـي. الـذكـاء الـصناعـي الـذي يـمكن أن يـقرأ فـي لحـــظات ويحـــلل 150 مـــليون كـــتابـــا هـــي مجـــموع مـــا ألـــفه البشـــر مـــنذ بـــدء الخــــليقة حــــتى هــــذه اللحــــظة تــــقريــــبا.

ولــــيس مــــن الــــخيال الــــعلمي وإن كــــان لايـــرى فـــي الـــوقـــت الـــقريـــب أن يـــقوم الـــذكـــاء الـــصناعـــي - وتـــحت نـــهم مـــبدأ الـتسارع - بتسـريـع عـلوم المسـتقبل ويـقوم بـتطويـر نـظريـات عـلمية مسـتقبلية تـــحتاج لألـــف ســـنة لـــتطويـــرهـــا فـــيقوم الـــذكـــاء الـــصناعـــي بـــذلـــك خـــلال ســـاعـــة واحـــــدة مـــــن خـــــلال بـــــرمـــــجة خـــــوارزمـــــيات احـــــتمالـــــية ذات تـــــعلم آلـــــي وعـــــميق وباستخدام الحوسبة الكمومية ذات السرعة الرهيبة.

حــــقق البشــــر نــــجاحــــات بــــاهــــرة فــــي صــــراعــــه مــــع الحــــرب والمــــرض والجهــــل والــــفقر خــــلال الــــسنوات الخــــمسين الأخــــيرة عــــلى مســــتوى الــــعالــــم ولــــكن أي تســـرع طـــمعي أنـــانـــي وجـــشع قـــد يـــسقطنا فـــي خـــطأ البشـــريـــة الأعـــظم مـــما يجعل الإجابة على عنوان الندوة ربما "لا".

همسة للروح: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".