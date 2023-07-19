أرجوكم.. لا تحافظوا على الهوية: الهند مثالًا

«أرجوكم، لا تقضوا على الهوية بالحفاظ عليها». بهذه الجملة أنهيت مقالى السابق بـ«المصرى اليوم» (3- 7- 2023)، منتقدًا الولع بالـ«حفاظ» على هويتنا المصرية على حساب تطويرها بما يناسب العصر، ناهيك عن المستقبل.

فى المقال الحالى، نُعطى مثالًا بالهند. كيف تتشابه ظروفها مع مصر، وكيف فكرت هى فى المستقبل، وارتقت بالتالى بهويتها، فكسبت نفسها والعالم.

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كما نعلم جميعًا، تحررت الهند من الاستعمار البريطانى 4 سنوات فقط قبل الثورة المصرية 1952، وبدأت بمساحة جغرافية شاسعة، فقر مدقع، انفجار سكانى، اقتصاد سقيم، لا تعليم ولا صحة، فضلًا عن العديد من الصراعات الإقليمية والدولية المحيطة بها.

الهند، كمصر، لديها تراث تفخر به، ويُغرى «بالحفاظ» عليه مثلنا. ومع ذلك لم نرَ بالهند سيادة نغمة الماضى وتقديسه. بالعكس، رأينا ليبراليين، ربما يفوق عددهم أعداد «المحافظين»، رغم فخر الجميع بتراثهم.

قرروا، رغم الفقر، أن يتفوقوا علميًّا وتكنولوجيًّا. طوروا نخبة، ولو قليلة نسبيًّا، من خلال تعليم انتقائى فائق الجودة. و«تموضعوا» (بلغة الماركتنج: اختاروا لأنفسهم ميزة نسبية) حول عالم «الديجيتال»، فأنتجوا الآلاف من المواطنين الهنود الذين يتبوأون الآن، هم وأولادهم فى المهجر، أعلى المراكز السياسية والاقتصادية فى العالم (رئيس الوزراء البريطانى «سوناك» مثالًا).

هنا جاء دور التراث. وليس قبل ذلك. لم يدَّعوا أن تراثهم أفضل، وأن عليهم هداية الآخرين، ولكن عملوا، وأنتجوا، وغزوا العالم بعلمهم وشبابهم وتكنولوجياتهم أولًا، حتى جاءت لحظة «قيادة العالم» أو ما شابه.

فى زيارته للولايات المتحدة الأمريكية من 22 إلى 26 يونيو 2023، أهدى الرئيس الهندى مُضيفه الأمريكى «جو بايدن» صندوقًا من خشب الصندل من صنع كبار الحرفيين بمدينة «جايبور» الهندية التراثية المُبهرة. احتوى الصندوق على منتجات وأعمال فنية ترمز إلى ثراء الهند كطبيعة، وكحضارة، يَصلح بعضها لعالم اليوم. ولتأكيد هذا المعنى، حصلت حرم الرئيس الأمريكى على ماسة ثمينة.

ولكنها مُصَنَّعَة وليست طبيعية، رمزًا لوعى الهند بضرورة الحفاظ على البيئة؛ الوعى المُسمى «الثراء المسؤول» responsible Wealth كذلك فالماسة يصعب تمييزها عن الألماس الطبيعى، كيميائيًّا وبصريًّا دليلًا على ما وصلت إليه الهند من تقدم علمى. وأخيرًا كانت كتلة الماسة 7.5 قيراط، إشارة إلى مرور سبعة عقود ونصف العقد من العلاقات الدولية الجيدة، منذ حصلت الهند على استقلالها قبل 75 عامًا، (نفس عمر الثورة المصرية تقريبًا).

أثناء تقديم تلك الهدايا أمام الكاميرات، تحول رئيس أقوى دولة فى العالم (بايدن) وزوجته إلى تلميذين، مستمعين، منبهرين بحديث الضيف الهندى، عن دولته «القديمة الجديدة»، المحافِظة الليبرالية.

أما «ضربة المعلم»، فكانت قيادة رئيس الوزراء الهندى لنخبة من شعوب العالم والزعماء والدبلوماسيين لممارسة اليوجا بمبنى الأمم المتحدة بنيويورك، والاحتفال باليوم العالمى لليوجا، الذى أقرته الأمم المتحدة، بموافقة 175 دولة.

بالطبع لم يذهب الرئيس الهندى «مودى» إلى الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة اليوجا، ففضلًا عن مباحثاته السياسية المهمة، اجتمع «مودى» بمديرى كبرى الشركات لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن الاختيار الدقيق لنوع الهدايا ومغزاها، والاشتراك فى ممارسة اليوجا بمقر الأمم المتحدة، كان درسًا مؤثرًا فى كيفية التطبيق العملى، على المستوى الدولى، لما «نتحدث» عنه كثيرًا فى مصر، ونسميه «القوة الناعمة».

اللافت للنظر فى خطابات «مودى» و«سوناك» وغيرهما من القادة الهنود، فى السياسة والبزنس، هو تركيزهم على «الكلام الكبير». عبارات مثالية مُؤثِّرة، مثل «عالم واحد، عائلة واحدة، مستقبل واحد». أو «دعونا نُسَخِّر القوة الروحية لليوجا، ليس فقط لنكون أصحاء وسعداء، ولكن لنكون أيضًا لطفاء تجاه أنفسنا، والآخرين».

بمثل هذه العبارات الفضفاضة يتحدث الهنود الآن إلى العالم. عبارات يمكنك أن تراها عظيمة، فيها خلاص العالم، أو مجرد ادعاءات. ليس هذا هو المهم، ولكن قبول الآخر لما تعرضه عليه، وثقته بك.

وها نحن نرى اليوم، كيف اقتطع «مودى»، رئيس وزراء الهند، من برنامجه المزدحم للغاية، وقتًا ثمينًا للإسهام، شخصيًّا، فى ترسيخ صورة ذهنية لبلاده، واضح أنها مدروسة بعناية فائقة، لتتوافق مع التاريخ الحضارى للهند، ولكن أيضًا مع عصر الثورة الذهنية، إذ قال «مودى»، للكونجرس: «AI (الذكاء الاصطناعى) تعنى America، India». الهند تربط السياسة بالماركتنج، كما طالبنا فى الكثير من مقالاتنا السابقة. الهند «تحافظ» على هويتها. ولكن.. بعد أن «طورتها».

*نقلاً عن "المصري اليوم"