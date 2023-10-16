أحمد الديين ورسائل جهيمان

في بودكاست طروس سأل المعد والمقدم في نهاية هذا اللقاء الأستاذ أحمد الديين قائلاً ((... لما نتحدث عن جريدة الطليعة ومجلة الطليعة ... يسارية في الكويت ... لكن دائما لما يتم الحديث عن اليسار وعن الطليعة دائما يربط في موضوع "منشورات جهيمان" ... أنا ودي توضح كيف تم هذا الربط ما بين جهيمان واليسار في الكويت...))، فقال الأستاذ أحمد الديين: ((... عزيزي هذا الربط يعود إلى تعسف في ربط الأحداث في الطليعة... كان فيه شركة الطليعة للصحافة والطباعة والنشر هذه الشركة عندها مطبعة تطبع الجريدة وتطبع كتبا وفواتير ومجلات أخرى إلى آخره .. المطابع التجارية للطليعة مثل أي مطابع محترمة تحط طباعة كذا... جهيمان كان يأتي إلى الكويت أو يرسل بعض رسائله وينشرها... وين فيه مطبعة ليس للسعودية تأثير عليها؟ فراح للطليعة راح للمطبعة التجارية في الطليعة.. تطبع رسائله ويستلمها كطباعة تجارية.. لا هو دعم له ولا إسناد شتان ما بين واحد سلفي... وناس توجهم وطني ديموقراطي...))

هذا ما قاله الأستاذ أحمد الديين ولي هنا وقفتان إحداهما شهادة والأخرى توضيح.

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أما الشهادة فأنا أنقلها سماعاً عن طابع رسائل جهيمان ومهربها من الكويت للمملكة وأعني هنا أبو هزاع عبد اللطيف الدرباس، ونحن هنا نتحدث عن واقعة حدثت أواخر سنة 1977م وبدايات سنة 1978م تقريبا في هذه الفترة أصدر جهيمان أولى رسائله وهي رسالة "رفع الالتباس عن ملة إبراهيم الذي جعله الله إماما للناس" وهي رسالة صغيرة يبلغ حجمها حجم الملزمةA4 وضح فيها جهيمان موقفه من الجماعات الأخرى وهي شبه بيان. قال لي عبد اللطيف الدرباس إنه ذهب بأصول هذه الرسالة إلى الكويت ومر على عدة مطابع منها جريدة السياسة وذلك إذا لم تخني الذاكرة، وإنهم طلبوا منه سعر طباعة عالية، وقال لي إننا لو طبعناها عندهم لكلفتنا النسخة 17 فلساً تقريباً فذهبت لمطابع الطليعة وحينما شرحت لهم حال المؤلف "جهيمان" وأنه مطارد من قبل الأمن السعودي طبعوا الرسالة بسعر التكلفة، وقال لي عبد اللطيف الدرباس إن النسخة تكلفنا في دار الطليعة 3 فلوس ونصف تقريبا وكلامي هنا حول رسالة رفع الالتباس.

واستمرت دار الطليعة تطبع رسائل جهيمان بسعر التكلفة إلى آخر رسالة وهي رسالة (دعوة الإخوان كيف بدأت وإلى أين تسير) واستمر عبد اللطيف الدرباس وجابر الجلاهمة يترددون على المملكة العربية السعودية محملين برسائل جهيمان بطرق غير مشروعة، وللمعلومية أن الدرباس والجلاهمة هم خير من يمكن أن يعطوا شهادة حول ذلك وهم أحياء.

يقول الأستاذ الديين: ((... المطابع التجارية للطليعة مثل أي مطابع محترمة تحط طباعة كذا...)) يقصد الديين أنه يطبع اسم المطبعة وبلد الطبع في أسفل حاشية الغلاف، وهذا صحيح إلا أن عبد اللطيف الدرباس قد اتفق مع دار الطليعة أن لا يطبع اسم الطليعة ولا بلد المنشأ؛ والسبب حتى لا يشدد الأمن الرقابة على منافذ التسلل من الكويت إلى المملكة العربية السعودية والعكس. وهذا ما تم إلا أن بعض النسخ سها عن تقليمها موس المطبعة، ولذلك قصة وهي أنه انتهى إلى علم جهيمان أن هناك نسخاً قد ورد فيها اسم دار الطليعة كطابع للرسالة، وكانت جميع الكمية من رسالة رفع الالتباس موجودة في مزرعة في ساجر. في نفس تلك الفترة استدعاني جهيمان لكي يطلب مني تأدية مناسك العمرة في رمضان القادم، وأن أقوم بتوزيع رسالة رفع الالتباس في ليلة 27 رمضان وهذا ما تم فعلاً بعد ذلك في صلاة القيام من الركعة الأخيرة وكان الاتفاق أن لا توزع الرسائل إلا بعد التيقن من عدم وجود اسم دار الطليعة في ذيل الغلاف الأخير الخارجي.

ما أريد قوله إن هناك نسخاً فلتت من رقابة الرقباء، وكما قلت إن جميع الكمية في مزرعة في ساجر وكانت كمية كبيرة معبأة في أكياس البصل الحمراء، وكان يوجد في بيت المزرعة حامد عون وعيد الشابحي، وكانت معهم مقصات يزيلون بها اسم دار الطليعة فيما لو مر عليهم لقد مروا مرورا سريعا على ذيل الغلاف الأخير الخارجي.

هنالك أمر ذكره الأستاذ أحمد الديين في آخر اللقاء وهو قوله ((... راح للمطبعة التجارية في الطليعة.. تطبع رسائله ويستلمها كطباعة تجارية.. لا هو دعم له ولا إسناد شتان ما بين واحد سلفي... وناس توجهم وطني ديموقراطي...)) لعل الأستاذ أحمد الديين نسي محاولات التقارب الثوري بين اليمين الإسلامي الحركي واليسار الثوري في تلك الفترة ولعله نسي البيانات اليسارية المؤيدة لجهيمان يراجع في ذلك كلام د.فلاح المديرس في جريدة القبس 23 ديسمبر2017م.