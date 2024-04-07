حدود حرية إسرائيل أمام أمريكا

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أكبر خسائر إسرائيل، منذ تأسيسها، التى تَسبَّبت فيها مباشرة حكومة نيتانياهو هذه الأيام كانت فى إجبار أمريكا على أن تُعلِن رسمياً أنباء تؤكد، لأول مرة فى تاريخ العلاقة بين البلدين، أن تأييدها لدولة إسرائيل، الذى ليس له شبيه، يمكن أن يُعاد النظر فيه عندما تُهدِّد حكومة إسرائيلية مصالح أمريكا فى الإقليم، وتسئ إلى صورتها أمام العالم. فظهرت تباعاً إشارات أمريكية جديدة، بدأت بالامتناع عن التصويت بمجلس الأمن على قرار وقف إطلاق النار، وهو ما مسّ مسائل ظلت غامضة أمام العالم عن تفاصيل العلاقة بين البلدين، الخارجة عن الأنماط السائدة بين الدول، والتى دارت حولها أساطير عن السيطرة الكاملة لإسرائيل، بأياديها القوية فى أمريكا، بنفوذها على الإعلام، وعلى صناعة القرار فى أمريكا، سواء فى الكونجرس أو البيت الأبيض، أو الدفاع أو الخارجية، وهو ما صَدَّقه بعضُ قادة إسرائيل، حتى وهم فى عز ارتكابهم جرائم الحرب الرهيبة الأخيرة فى غزة، ورفضوا نصح أمريكا بالتوقف عن قتل المدنيين، وصدرت من بعضهم تعليقات تسئ إلى مكانة أمريكا وتقلل من هيبتها، بمثل ماقاله أحدهم: (إن إسرائيل دولة مستقلة تمتلك قرارها، ونحن لسنا نجمة إضافية فى عَلَم أمريكا!).

ثم جاءت مكالمة التليفون الأخيرة بين بايدن ونيتانياهو، الخميس الماضى، لتكشف أن أمريكا هى التى تضع الحدود واجبة الاتباع، وأنه على حكومة إسرائيل الإذعان، حتى إذا كان يرأسها نيتانياهو بكل ما أشاعه عن شخصيته القوية وعن قدراته على التأثير على أمريكا وعلى جلبه منها كل ما تحتاجه إسرائيل من مواقف سياسية ودعم اقتصادى وعسكرى..إلخ. فما أن انتهت المكالمة، حتى استدعى نيتانياهو مجلس الوزراء المصغر، وعرض عليهم تغييرات كبرى على مواقفهم اليومية فى غزة، بالسماح بمزيد من المعونات، وبالحرص على حياة المدنيين..إلخ، وكانت الصدمة للوزراء أنه أصدر بهذا المضمون قرارات، فاعترض بعضهم بأن القرارات لا تعبر عن المجلس لأنها لم تُعرَض للتصويت.

هذه النقطة الأخيرة مهمة، لأنها تؤكد أنه يمكن أن تصدر مثل هذه القرارات الخطيرة من أمريكا، برغم أنها تدخل فى صميم صلاحيات الحكومة الإسرائيلية! وهو ما يترتب وضع إسرائيل فى حجمها، ومطالبة أمريكا بالمزيد.

نقلاً عن "الأهرام"