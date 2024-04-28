على هامش معركة "تيك توك"

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عندما يجرى الحديث عن وسائل ما يُسمى «التواصل الاجتماعى»، فإننى أجد صعوبة بالغة أولا فى الإقرار بتلك التسمية، إذ مازلت أعتقد أنها قادرة أيضا على تقويض هذا التواصل، أما مناط الصعوبة الثانى فيتعلق بمحاولة تصنيفها كوسائط إيجابية وأخرى سلبية، إذ يبدو أنها جميعها تشترك فى انطوائها على السمين والغث فى آن واحد.

فمن الصعب جدا الاعتقاد بأن إحدى هذه الوسائل تنتهج سياسات خصوصية جيدة بما يكفى، أو أنها تراعى معايير أخلاقية واجتماعية مناسبة للحد من التفاعلات الضارة طوعا، وربما أفضل ما يمكن الحصول عليه فى هذا الصدد هو ترتيب تلك الوسائل تنازليا لجهة قدرتها على إحداث الأضرار فى مجالى الخصوصية وسلامة المستخدمين.

سيكون هذا الطرح مغايرا للفكرة التى يُراد لها أن تسود فى الغرب راهناً، وهى فكرة مفادها أن تطبيق «تيك توك» الصينى الرائج هو «البطل الشرير» بين هذه الوسائط، وهو الأمر الذى استوجب، كما يُشاع، فرض إجراءات وقيود أمريكية وأوروبية ضده، للحد من «الشرور» التى يُصدرها للمستخدمين فى هذه البلدان.

فمنذ أطلقت شركة «بايت دانس» (ByteDance) الصينية، التطبيق، قبل أكثر من عقد، وهو يواصل الصعود والانتشار، وفى أحدث الإحصائيات المتوافرة، فإن عدد مستخدميه فى الولايات المتحدة وحدها بلغ نحو 170 مليون مستخدم، وسيكون المراهقون والأصغر سنا هم غالبية جمهوره، وسيتوزع هذا الجمهور على مناطق العالم المختلفة.

لقد بدأت الحملة الشرسة ضد «تيك توك» فى أمريكا خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترمب، لكن فى العام الماضى، مثل الرئيس التنفيذى للشركة المالكة للتطبيق، شو وى تشو، أمام المُشرعين الأمريكيين، الذين أظهروا توافقا نادرا، سواء كانوا ديمقراطيين أم جمهوريين، على ضرورة حظر عمل التطبيق، بداعى أن فقرة فى أحد القوانين الصينية تتيح لحكومة بكين الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وبالفعل، فإن قانون الاستخبارات الوطنى الصينى ينص، فى مادته السابعة، على أنه «يجب على جميع المنظمات والمواطنين الصينيين تقديم الدعم والمساعدة والتعاون مع جهود الاستخبارات الصينية»، لكن الشركة المالكة للتطبيق تدفع بأن هذا النص غامض، وأن الاتهام الموجه لها يقوم على «افتراض نظرى»، وأن الحكومة الصينية «لم تطلب بيانات المستخدمين أبدا».

لم يكن ذلك الدفاع مقنعا للنخبة السياسية الأمريكية، فى ظل استمرار تفوق التطبيق، وبقاء قطاع كبير من مستخدميه لأكثر من ساعتين ونصف الساعة فى متابعته يوميا، ولذلك، فقد جرى تصعيد الإجراءات الاستهدافية بحقه، وبعد إقرار مجلس النواب مشروع قانون يلزم الشركة المالكة ببيعه فى الولايات المتحدة، أقر مجلس الشيوخ، فى الأسبوع الماضى، المشروع نفسه، فى انتظار تصديق الرئيس جو بايدن عليه، وهو كان قد وعد بذلك من قبل على أى حال.

ولا تقتصر عمليات استهداف «تيك توك» على الولايات المتحدة فقط، إذ اتخذت السلطات البريطانية كذلك قرارات بحظره فى نطاقات بعض الموظفين العموميين أخيرا، كما حظرت الهند التطبيق تماما فى عام 2020، وفى الشهر الحالى بدأ الاتحاد الأوروبى فى تعزيز الضغوط عليه.

ويستند الإطار السياسى الأمريكى فى استهدافه لـ «تيك توك» إلى تحذيرات أمنية من خطورته، بداعى أن الصين يمكنها التحكم فى نطاق عريض من البيانات الحساسة بسببه، وأنه قد يكون بوسعها أيضا أن تستخدمه فى عمليات الدعاية السياسية وكسب النفوذ.

والشاهد أنه لا يوجد مثال أوضح من فضيحة شركة الاستشارات السياسية العاملة فى مجال الحملات الانتخابية، «كامبريدج أناليتيكا»، ليشرح لنا ماذا تعنى تلك المخاوف، ففى عام 2018 اعترف «فيس بوك» بأنه باع بيانات نحو 87 مليون مستخدم لتلك الشركة، وهى بيانات تم استخدامها لتعزيز حملة ترامب للانتخابات الرئاسية فى 2016، ويسود انطباع واسع بأن تأثيرها كان «ملموسا» فى مجريات المنافسة.

وكما يؤكد معهد جورجيا للتكنولوجيا، وباحثون ثقات كثيرون، فإن «معظم وسائط (التواصل الاجتماعى) الأخرى تقوم بالممارسات ذاتها التى تُنسب إلى (تيك توك)»، وهو الأمر الذى يعرف المتخصصون أنه «حقيقة أساسية» فى عالم «التواصل الاجتماعى».

إن تعزيز الضغوط على «تيك توك» فى الولايات المتحدة وأوروبا، وصولا إلى حمل الشركة المالكة له على بيعه، لا يعبر عن سياسات عادلة تستهدف تأمين المستخدمين والدفاع عن مقتضيات الأمن القومى بالضرورة، لأن معظم الوسائط المُنافسة ترتكب الأخطاء والانتهاكات نفسها التى قد يرتكبها التطبيق الصينى. أما السبب الحقيقى لتعظيم تلك الضغوط، فإنما يعود إلى الرغبة فى إضعاف الصين، وتجريدها من أداة مُهمة من أدوات المنافسة الأممية.

* نقلا عن "المصري اليوم"