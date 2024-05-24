السياحة.. حتى لا نخسر الدجاجة وبيضها الذهبي!

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هل خططت لإقامة حفل عشاء يحضره 12 فردا ثم فوجئت بأن الحضور بلغوا 12 ألفا؟ هذا تقريبا معنى السياحة المفرطة التى يتحدث عنها العالم هذه الأيام. عام 2019، سافر 1.5 مليار شخص خارج بلادهم. بالضبط كما لو أن جميع سكان الصين تركوا وطنهم وقاموا برحلات إلى أنحاء العالم. ثم جاء وباء كورونا، فأبطأ طفرة السفر الهائلة عدة سنوات لتعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها العام الماضى وتستعيد حركة السفر العالمى عافيتها.

منظمة السياحة العالمية تتوقع أن يكون 2024 عام الشفاء التام للسياحة من تداعيات كورونا بحيث تتجاوز معدلات 2019. كل مناطق العالم خاصة الشرق الأوسط، وفى المقدمة مصر، ستحقق طفرة فى عدد السياح والعائدات التى ستبلغ 1.5 تريليون دولار. إنها بقرة حلوب أو دجاجة تبيض ذهبا تتنافس عليها جميع الدول. أعداد الطبقات الوسطى بدول عديدة خاصة الصين وشرق آسيا تضاعفت وترغب فى السفر وإنفاق الأموال والاستمتاع بالحياة. الدول تتنافس لتقديم أفضل العروض والمميزات وجذب أكبر عدد ممكن من السياح لزيادة دخلها وتوليد فرص عمل فى قطاع اقتصادى من بين الأسرع نموا.

ولأن الشيطان يكمن دائما فى التفاصيل، فإن الصورة ليست وردية، كما تظهر للوهلة الأولى. وجهات سياحية ومدن عديدة تشبعت بالسياح ولا تستطيع استقبال المزيد. السكان ضجوا من سلوكيات السياح.. القمامة خاصة زجاجات المياه البلاستيكية، تملأ الشوارع. الجزء التاريخى من مدينة البندقية الإيطالية يقطنه 55 ألف نسمة. ضعف هذا العدد يزوره يوميا، أى حوالى 35 مليون سنويا. التلوث يسيطر على المدينة. خبير سياحة يقول غاضبا: السياح يدمرون مدينة متداعية بالفعل. مجلس المدينة فرض رسوما قدرها 5 يوروهات على الزيارة النهارية لكن التدفق مستمر. البندقية ليست وحدها. برشلونة وأمستردام وباريس ومدن أخرى تعانى نفس المرض. السياح يحلمون بزيارة أماكن يحبونها لكن من الحب ما قتل.

هل نحن بعيدون عن الخطر؟ الواقع يؤكد أننا فى القلب منه. الآثار المصرية أقدم كثيرا من آثار أوروبا وقارات أخرى. بالطبع نتمنى أن تظل تلك الآثار للأبد، لكنها فى النهاية إبداع بشرى له عمر معين. هذا يحملنا مسئولية أكبر لمواجهة ظاهرة السياحة المفرطة وتصحيح تعامل السياح، والأهم تعاملنا نحن مع كنوزنا الفريدة. لا يصح أبدا السماح للسائحين بتسلق تماثيل لا تقدر بثمن لالتقاط صور سيلفى. نشكو كثيرا من أن «انفلونسر» أو مؤثر عالمى ظهر فى فيديو وتحدث بما لا يليق عن سلوكيات قلة منا مع السياح. للأسف، نحن نلحق الضرر بالسياحة والآثار أكثر مما يفعله إنفلونسر أو وسيلة إعلام غربية.

الزحف العمرانى العشوائى الذى تسعى الدولة بحسم لمواجهته، وتجاهل قوانين ولوائح البناء قرب المناطق الأثرية، أكثر خطرا من السياحة المفرطة. عانت الأهرامات وأبوالهول أضرارا لا توصف على مر القرون، لكن فى الآونة الأخيرة، غزت الجيزة المدينة هضبة الأهرامات ذلك المجمع الأثرى الضخم الممتد حتى دهشور وسقارة والمحمى طبقا لليونسكو منذ 1979. يتفاجأ كتاب ومهتمون بالحضارة المصرية عندما يجدون الفنادق الصغيرة وبيوت الضيافة وكذلك إسطبلات خيول وجمال لنقل السياح للصحراء موجودة بكثرة فى المنطقة. حتى «بيتزا هت» لديه فرع أمام أبوالهول. دهشور، أقدم مجمع هرمى معروف فى مصر، تعرض للتعدى بشكل غير قانونى من السكان المحليين لبناء وتوسيع مقابر حديثة. الزحف العمرانى تسبب فى تشققات واسعة بمعابد إدفو وأخميم وجرى تدمير أجزاء منها. الأمر لا يقتصر على الآثار الفرعونية. أعمال الترميم فى القاهرة الإسلامية تتعرض للإتلاف وسرقة البويات، علاوة على إنشاء متاجر وأكشاك.

السياحة المفرطة تهدد سلامة الآثار المصرية، لكن إذا لم يتخذ المصريون تدابير للحد من الضرر الذى يلحقونه هُم بآثارهم، فإن العلماء يحذرون من أنها لن تكون موجودة لتستمتع بها الأجيال المقبلة، لتفقد مصر والعالم، لا قدر الله، أهم كنز حضارى وتاريخى على الإطلاق.

* نقلا عن "المصري اليوم"