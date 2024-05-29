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على هذا الطريق.. سمعاً وطاعة

فخري هاشم السيد رجب
فخري هاشم السيد رجب
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عهد التصحيح بدأ، بعد أن وصلت الأمور إلى حدود لا يمكن القبول بها، ولا السكوت عنها.
قرارات جريئة وَلَدتْ ارتياحاً لدى المواطن الكويتي الذي ملّ من الفساد وتفشيه الذي لم يخدم إلا فئة معينة، جَمَدت الحال. إما لأن المعارضة المسيطرة على البرلمان لا تعي حجم التحديات، أو لأن ما تفعله يخدم من له مصلحة شخصية، حاجبين النظر عن الكم الكبير الذي وصلت إليه دول الجوار من التطور في كل المجالات.

بصراحة السلوك السابق وعبر عقود كان مؤذيا للكويت، والتعرف أو الوقوف اليوم أمام هذا الأمر اعتبره شخصيا يفوق توصيف الفهم، إنه انطلاقة تصحيح تحتاجها الكويت ولطالما تحدثت عنها للمضي قدما، ولتستعيد مكانتها الحقيقية التي تستحقها «جوهرة الخليج».

بات من الضروري اليوم أن نحرر أنفسنا من كل الأخطاء السابقة، وان ننطلق من جديد، من الحاضر نحو المستقبل (لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي اظهرها التطبيق العملي وتوفير الأجواء السليمة).

ابواب الإصلاح فُتحت بالجملة واهمها الباب الاقتصادي، بعد انتظار كان مريرا للغالبية.

اليوم نستطيع القول وبجرأة ان الكويت بدأت بالخطى الصحيحة نحو مواكبة التطوير الحاصل في العالم، وقبل ذلك في دول الجوار.. دول الخليج العربي. خاصة إذا ما توكل بمعالجة الأمر أصحاب الاختصاص والخبرة في الاقتصاد للحفاظ على الإيرادات المالية للحكومة كي تبقى الميزانية العامة للدولة متوازنة.

ونذكر هنا بالتقرير الذي صدر في التاسع من مايو إثر زيارة خبراء النقد الدولي الذين اكدوا فيه أن الجمود السياسي في الكويت قد اعاق جهود الإصلاح الاقتصادي والتنويع، وذكر أن تأخير الإصلاح المستمر قد يقوض ثقة المستثمرين.

خطوة مباركة وعظيمة قام بها صاحب السمو الامير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

لنتخط الأسس الضيقة والشخصية، وليكن التركيز معتمدا على الشخص ذاته، وعلى مؤهلاته، فهي أمنية لكل مواطن كويتي، لأنها ستجعل الطريق سالكا واضحا لإكمال مسيرة التقويم والتطوير.

أميرنا الشيخ مشعل الصباح... قالها كلمة حق وبداية تصحيح.

كلنا معك على هذا الطريق سمعاً وطاعةً والله ولي التوفيق.

نقلا عن القبس

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