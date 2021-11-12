على خطى العرب | آدم في القرآن - الحلقة الثالثة من الرحلة السابعة

آدم في القرآن

في الحلقة الثالثة، بحثٌ عن آدم الإنسانُ الأول الذي ذُكر في القرآن الكريم في خمسٍ وعشرينَ آية، وسط نظريات طُرِحت واصطدَمت بأخرى تدور حول إنسان النْيانْدِرْتال وإنسان بدائي منتصب القامة وعلاقتهما بالانسان العاقل.

دراساتٌ حديثة وجدت أثرا للانسانِ البدائي في منطقةِ الجزيرة العربية منذُ مئتينِ واربعينَ ألفَ سنة ثم انتشرَ متتبّعا الأنهارَ والبحيراتِ فيها.

أبحاث تقول إن الإنسانَ العاقل الهومو سابيانسHome Sapiens عاشَ في الجزيرة العربية منذ 85 ألفَ عام.

حديث القرآن الكريم عن خلقِ خليفةٍ في الارض بالاشارةِ إلى آدم، استدلَّ به عيد اليحيى الطريقَ بالسيرِ في الارض بحثا عن معطياتٍ وأدلةٍ ترفُض نظرياتٍ عن الخلق شابها كثيرٌ من الضَعف والادّعاء.

