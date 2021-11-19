على خطى العرب| الطوفان العظيم - الحلقة الرابعة من الرحلة السابعة

في الحلقة الرابعة فريف برنامج "على خطى العرب" يذهب للبحث عن مواقع أحداث الطوفان الأشهر في التاريخ. قصة شغَلت الانسانَ منذ أزمنة بعيدة، ذكرتها آياتُ القرآن الكريم فجاءت موزّعةً في عشرِ سُوَر لتكون كفيلةً برسمِ صورةٍ مفصّلة عن حدثِ "الطوفان العظيم". طوفانِ نوح. قصصُ الطوفان تواترت في حضاراتِ بلاد ما بينَ النهرين كما في أساطيرِ الاغريق والهنود والصين وروسيا وبعد ذلك أيضاً، وقد تأرجحت الروايات بين الواقع والخيال.

هناك أكثر من 500 قصةٍ وحكايةٍ واسطورة تحدثت عن الطُّوفانِ الأشهر. يقول المؤرخون إن أهميةَ الطوفانِ تكمُن في أنها لحظةٌ تأسيسيّة لما قبلَه وما بعدَه.. فهناك حضاراتٌ اندثرت وأخرى وُلدت بعدما ابتلعت الارضُ طوفانَها واستقرّ الانسانُ فيها وانتشر.

هذه الحلقة تتبعت الأدلة القرآنية لتحديد مواقع الإشارة الأولى والطوفان ومسار السفينة حتى محطتها الاخيرة.

