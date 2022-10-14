على خطى العرب | الحلقة الخامسة والثلاثين : من الرحلة السابعة

جهود البحث والسير في الأرض تتبّعت الخطى في رحلة سابعة لتوثق التاريخ البعيد للعمارة في قلب الجزيرة العربية تحت الأرض وفوقها.ذهب فريق "العربية" يسابق الزمن إلى التاريخ البعيد لإنسان كان للموت عنده مفهوم عميق، أرهبه الزوال بينما أبهره الخلود، فهرب من الأول وسعى إلى الآخر. أناسٌ لم نعرف عنهم الكثير حتى اليوم، هم ذهبوا وبقيت رموزهم تحاكي السماء.. فكانت العمارة الأفقية لبناء هياكل حجرية على اسطح الجبال.الرحلة السابعة ذهبت لتصوير مشاقيق وقنوات تحت الأرض لم تلتقطها عدسة من قبل، فيعود بصورة حصرية عن فن معماري طوّع الإنسان فيه الحجر وسخّره من أجل الحصول على المياه.واختتمت الرحلة السابعة خطواتها في توثيق عمارة حفر الانسان من أجلها الجبال وأتقنوا البناء بلا نقل ولا حجر واحد ولم يضعوا حجرا على حجر. ليست المرة الأولى التي يذهب فيها فريق على خطى العرب إلى الحِجر المعروفة بمدائن صالح، إلا أنها المرة الأكثر تحدّيا في استعادة تاريخ المكان واستعادة إصرار الإنسان الذي حفر وصمم الأبواب والشبابيك والغرف خلفها.