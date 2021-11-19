الذاكرة السياسية | نبيل نجم السفير العراقي الأسبق لدى مصر - ج 3

في الحلقة ما قبل الأخيرة يقول السفير العراقي الأسبق لدى مصر نبيل نجم إنه تفاجأ بخبر غزو العراق للكويت. الرئيس المصري حسني مبارك نبّه نجم إلى تبعات بقاء القوات العراقية في الكويت وهو حرص على أن يتصل أمامه بعدد من رؤساء الدول من أجل تجنيب العراق خطر الصدام العسكري مع القوات الأميركية. لكن مبارك سرعان ما دعا إلى عقد قمة عربية طارئة في القاهرة بعدما أعلن العراق ضم الكويت إلى أراضيه. السفير نجم حمل رسائل عدة شفهية وخطية من مبارك الى صدام حسين يحضّه فيها على الانسحاب من الكويت، لكن الأخير لم يستجب لهذه الدعوات. نبيل نجم يستذكر مرحلة ما قبل الغزو، عندما زار وفد من الكونغرس الأميركي العراق بناء لنصائح مصرية وأردنية. صدام أكد وقتها للوفد أن بلاده لا تمتلك سلاحا نوويا، وأنها لن تقصف إسرائيل إلا إذا اعتدت على العراق. وفي الحلقة يتطرق نجم إلى القمم العربية وبعض الإشكالات التي حصلت فيها. وعن الصحافي البريطاني من أصل إيراني الذي أعدمه العراق يقول نبيل نجم أظهرت التحقيقات أنه كان يتجسس لصالح إسرائيل وقد أخذ عيّنة من التراب من موقع عسكري حساس بعد وقوع انفجار فيه.

