.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ماذا قال منقذ الفتى من  سيل "أحد ثربان" بعسير؟

ماذا قال منقذ الفتى من  سيل "أحد ثربان" بعسير؟

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز   

نشر في: آخر تحديث:

ما زالت قصة الشاب عامر الشهري في إنقاذه فتى يبلغ من العمر 16 عاما، جرفته سيول أحد ثربان شمال غربي عسير، تتداولها منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادات واسعة نظير موقفه البطولي والإنساني حين قرر خوض غمار السيل على الرغم من محاولات الجمهور منعه من المغامرة.

الشهري سرد لـ"العربية.نت" تفاصيل القصة، يقول: "كنتُ خارجاً من المسجد ومعي أصدقائي، حينها تفاجأنا بسقوط الفتى من طرف الوادي إلى السيل، وسقط معه الكثيرون الذين تمكنوا من الخروج، عدا ذلك الفتى نظير صغر سنه، مما جعلني أركض لإنقاذه، إلا أن الشباب حاولوا منعي، ولكنني أخذت أركض حتى أصل إلى أكثر نقاط السيل أماناً، حتى قررت النزول إلى السيل بسرعة خاطفة على الرغم من أنني لا أتقن السباحة، ولا أملك خبرة في مجال الإنقاذ، إلا أنني قررت إنقاذ الفتى من الموت المحقق، وقد استطعت الإمساك بالفتى وسحبه إلى منطقة الأمان بعد أن جرفه السيل".

وأضاف: "أسرة الشاب قامت بالتواصل معي وتقديم الشكر لي، ولم أفكر كثيراً ولم أتردد في خوض التجربة وإنقاذ الشاب على الرغم من قوة وعمق السيل.

من جهته، قال أحمد الشهري والد الطفل الذي أنقذه المواطن عامر، إن ولده كان مع رفقاء له قبل أن يجرفهم السيل، ولم يستطع ولده الخروج، حتى وفّق الله الشاب عامر الشهري في إنقاذه.

وأشار والد الطفل الذي جرفه السيل، إلى أن هذا العمل البطولي ليس الأول الذي قام به عامر، إذ أنقذ امرأة قبل 5 أشهر على مسافة قد تصل إلى 500 متر، مؤكدًا أنه كان شاهدا على هذه اللحظات.

في حين وثق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لحظة انجراف طفل بسيل قوي في أحد ثربان شمال غربي عسير، الخميس الماضي، إلا أن أحد المواطنين تمكن من إنقاذه بعد المخاطرة بحياته والنزول إلى السيل رغم أن السيل كان يجرفه بقوة وبسرعة كبيرة، فيما كان المواطن يريد النزول لإنقاذه غير أن البعض حاولوا منعه، لكنه أصر على النزول واستطاع الإمساك بالطفل وإخراجه سالماً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية التحالف يعترض 4 طائرات مفخخة حوثية أطلقت باتجاه السعودية
سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير سعودية تحول صورة ابنتها إلى مجسم هدية لسياح عسير
الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد الصحة السعودية تحذر من التجمعات بالأماكن العامة وعدم احترام التباعد
سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق سفير السعودية ببريطانيا يشكر الطالب الشمري لإنقاذه بريطانياً من الغرق
الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد الموارد البشرية السعودية تدعو لتفعيل العمل عن بُعد

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد