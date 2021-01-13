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بهذه الكلمات رثت الساحة الشعرية فقيدها مستور العصيمي

مستور العصيمي

بهذه الكلمات رثت الساحة الشعرية فقيدها مستور العصيمي

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العربية.نت – مريم الجابر، نادية الفواز

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فقدت الساحة الشعرية الأربعاء، ركناً من أركانها وشاعرا من الطراز الأول وعملاق شعر، الشاعر مستور العصيمي، والذي برز في شعر المحاورة ويعتبر فنا من الفنون الأدبية الشعرية بدأ في منطقة الحجاز ثم امتد للمناطق الأخرى في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، ولشعر المحاورة جمهور كبير وله عدة مسميات مختلفة منها: (المحاورة، الردِّية، القلطه).

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وشعر المحاورة يعتمد على سرعة بديهة الشاعر وذكائه لأنه شعر مرتجل يتم غناؤه بلحن معين يسمى (الطرق) بين شاعرين أو أكثر، ويعتمد شعر المحاورة على (النقض والفتل) وأركان شعر المحاورة هي (الوزن والقافية والفتل والنقض والمعنى واللحن والارتجال) ومما اشتهر به شعر المحاورة (دفن المعنى) والمقصود فيه الرمزية أو التورية ومن خلالها تبرز ندّية الشعراء المتنافسين في دقة المعنى.

وسطع نجم الشاعر العصيمي بشعر المحاورة، وحاور العديد من الشعراء الذين أطلق عليهم "نجوم المرحلة الذهبية للشعر"، والفقيد له ما يقارب 70 عاما وهو يمارس الشعر .. والشاعر - ولد عام ١٣٤٧ هجري في قرية أم الدوم التابعة لمحافظة الطائف، وقد برز في شعر المحاورة منذ نعومة أظفاره كانت البداية عام ١٣٦٢ هجري وقارع كبار الشعراء آنذاك.

مستور العصيمي
مستور العصيمي

وقال الشاعر محمد سرور عن رحيل الفقيد العصيمي: وبرحيله تفقد الساحة الشعرية وميدان المحاورة فارسا من فرسان الأدب، رحم الله العلم مستور العصيمي وصادق العزاء والمؤاساة للأدب والشعر وقبيلة عتيبة وأبناء وأسرة الفقيد وكل محبيه في أرجاء المعمورة.

فيما تبادل رواد التواصل الاجتماعي بعض الأبيات التي عرفت عن الشاعر ومنها :

ياحليل العافية يا صاحبي .. والعمر فاني
لو تطول وتنقصر دنياك ماتلحق مداها

وأيضا بيتين قال فيها:
يا عامرين البيوت ونازلين البيوت
ومزخرفين المداخل بالحجر والرخام
ضاعفتوا الجهد لبيوتٍ مافيها ثبوت
ونسيتوا الجهد لبيوت البقاء والمقام



ورثاه الشاعر سعد الشلوي ببيتين قال فيها:
النقض والفتل مع مستور مفتاحة
من عقب مستور لا شعر ولا معنى
غاب العصيمي وخليت شاشة الساحة
من عاد يطرب جماهيره ليا غنى


وكتب المستشار الإعلامي مبارك العصيمي: لَحِقَ مستور برفيقي دربه العملاقين مطلق الثبيتي ورشيد الزلامي، دواهي شعر المحاورة وصُنَّاع مُتعته وفرسان القبيلة في ميادين الفتل والنقض، رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته.

فيما كتب عنه الشاعر عبدالمجيد بن شريان:
بيت شعر لا أنساه للشاعر الجبل مستور العصيمي :
والصقر منهو على العليا عزوم
في سبيل العز بذال الجهد

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